Un robot está filtrando tu currículum y dejándote sin empleo

Supón que mandas tu currículum una aburrida tarde de domingo a una empresa. Es un día no laborable, así que no esperas tener una respuesta como muy pronto hasta el lunes. En cambio en dos horas recibes una notificación en la que te dicen que muchas gracias pero no les interesa. ¿Cómo es posible?

Es muy probable que tu solicitud de empleo haya sido revisado por una Inteligencia Artificial o un robot. Este ha determinado si merece la pena notificar a los de Recursos Humanos sobre que hay un candidato interesante al que contratar, o simplemente que han rechazado a otro. ¿Futurista? Para nada.

El uso de la Inteligencia Artificial en la selección de personal es cada vez más frecuente y antiguo, en 2018 Amazon preparó una Inteligencia Artificial para hacer esa selección, pero la tuvo que quitar ¿el problema? Tenía más perjuicios hacia las mujeres y personas de origen africano que los reclutadores. En ese momento, salió que otras empresas como Goldman Sachs, Microsoft o los hoteles Hilton ya estaban usando la Inteligencia Artificial para seleccionar al personal.

La Inteligencia Artificial ya se usa regularmente, también en España y Latinoamérica.

Un estudio de Joe Fuller, profesor de la Universidad de Harvard, en 2.250 empresas de EEUU, Reino Unido y Alemania determinó que todas estaban usando inteligencia artificial en mayor o menor medida. Además, el 88% de los directivos de selección de personal eran conscientes de que rechazaban a candidatos cualificados para el puesto. Según Manuel Primo, director del Master en Dirección y Gestión de Recursos Humanos de la Universidad Europea de Madrid, la Inteligencia Artificial está siendo muy utilizada por empresas a nivel internacional, también en España y Latinoamérica.

Portales de empleo líderes como LinkedIn, Infojobs, Monster, ZipRecruiter, CareeerBuilder y Monster utilizan estas tecnologías. Según el CEO de ZipRecruiter los algoritmos dominan ahora la búsqueda de empleo y el público no se ha dado cuenta.

Infojobs por ejemplo reconoce que ofrecen algoritmos para sus clientes desde el comienzo de su andadura. Desde Abril ofrecen un sistema de evaluación online a los agentes de selección de personal para encontrar la mayor adaptación entre el candidato y la oferta. A este algoritmo lo llaman ePreselec y permite filtrar, cribar y seleccionar a candidatos. Es decir, la IA proporcionada por parte de portales de empleo, permite a cualquier PYME aprovechar sus ventajas, sin tener que ser una gran empresa tecnológica como las mencionadas Amazon o Microsoft.

¿Cómo se quieren evitar los sesgos como los que hablamos al principio? Ya hay investigadores en la Universidad Stanford y en el Instituto de Inteligencia Artificial de Montreal trabajando en ello. Infojobs ya se está preparando para evitarlos colaborando con universidades europeas ante una futura regulación.

Esta semana pregunté en Twitter sobre qué sucedería si los algoritmos evaluaran las solicitudes de empleo, dentro de que no es una encuesta científica lo que me ha sorprendido es que parece que estamos bastante abiertos a que esto suceda. Quizás no vaya a ser malo que IA sean las encargadas de filtrar a los candidato, si los candidatos sabemos cómo debemos actuar con las mismas.

No obstante, el proceso de selección esto no es todo lo que evalúa al trabajador en la empresa. Ya existen empresas como Nunsys que ofrecen una solución (happydonia) para evaluar a los trabajadores y su interacción con otros empleados para evaluar el tono y tomar decisiones sobre cómo mejorar la comunicación dentro de la empresa.

¿Y qué puedo hacer como trabajador?

Lo primero de todo a considerar es que si una máquina va a leer nuestro currículo u hoja de vida, tendremos que dejárselo fácil. El formato tiene que ser fácil de leer y de extraer el texto. No debemos usar caracteres especiales. También debemos de usar frases cortas, declarativas y cuantitativas según el CEO de ZipRecruiter.

También es bueno poner las autorizaciones, permisos y certificaciones que tengamos, así como usar palabras clave (“keywords”), exactamente las mismas que la de la oferta de empleo.

Usar herramientas para este cometido que también están en la evaluación de las personas, como jobscan (en inglés) o la que ofrece Infojobs dentro de su plataforma.

Joe Fuller, de la Universidad de Harvard, recomienda además añadir los conocimientos en los programas de Microsoft Office, aunque no se requieran explícitamente en la oferta.

Maunel Primo, de la Universidad Europea de Madrid, también recomienda controlar las redes sociales, especialmente la información más accesible ya que puede ser usada por Inteligencia Artificial para evaluar al candidato.

Pregunta a los lectores, ¿creen haber sido rechazados o aceptados en una oferta laboral por un algoritmo?