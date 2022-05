Los precios de las transacciones en Ethereum se disparan hasta hacer la red inutilizable: la culpa la tiene un NFT pero hay un elefante en la habitación

Uno de los grandes problemas de Ethereum, y en general de todas las blockchain existosas, es el coste de las transacciones. El llamado gas price, que en los últimos días ha ascendido a cotas elevadísimas, llegando a 8000 gwei (la unidad que se usa para medir el precio de las transacciones en Ethereum).

Las quejas han sido múltiples, pues esto ha hecho inutilizable la red Etherneum. Transacciones que normalmente cuestan unos pocos dólares se alzaron hasta los miles de dólares, y la gente que interactuaba con la red no podía permitirse seguir haciéndolo. ¿Cuál ha sido la causa?

El problema de todo esto ha sido que la empresa Yuga Labs lanzó este fin de semana pasado un nuevo NFT, el BAYC. Y al ponerlos a la venta y estar basado en Ethereum, los demandantes estaban incrementando la demanda de hacer transacciones en la red, elevando el precio del gas.

Esto hizo que otros usuarios que participaban en la red tenían que competir con los compradores de los nuevos NFTs para lograr que las transacciones prosperaran y por supuesto las quejas no se hicieron esperar.

Ethereum is broken. I just spent $1,000 for a transaction. What happened!?

if i wanted to register one of those .eth domain names right now it would cost me $5...plus $4,661.88 in fees



the future, baby! lmao pic.twitter.com/HZQHnPGIzZ