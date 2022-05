USA abre la veda de los planes de pensiones con Bitcoin, ¿qué podría salir mal?

La semana pasada la firma de inversión Fidelity anunció que permitirá a los particulares invertir parte de sus fondos de pensiones (llamados en EEUU 401(k)) en Bitcoin. La idea es que a lo largo del año esté disponible para todos los empleadores que proporcionan planes de pensiones a través de Fidelity a sus empleados.

Los planes 401(k) son similares a los planes de pensiones de empleo en España. Los trabajadores pueden desviar parte de su salario antes de impuestos a estos planes, pero dentro de ellos pueden elegir un gran número de productos, como acciones, bonos, fondos... y ahora también Bitcoin. ¿Es una buena idea?

Bitcoin es excesivamente volatil

Parece que la sociedad se encamina a aceptar que Bitcoin es un activo refugio de valor. Aunque algunos no lo tenemos tan claro, lo cierto es que los grandes inversores empiezan a tomárselo en serio. Pero sigue siendo un activo muy volátil y que en el fondo no tiene ningún respaldo detrás.

Es decir, invertir parte del plan de pensiones en Bitcoin es elegir algo que es muy volátil, con poca historia y que se desinfla no tiene un respaldo verdadero, algo certero como por ejemplo sí tienen las empresas (clientes, flujo de caja, infraestructuras).

Si bien es cierto que las inversiones en los planes de pensiones son a largo plazo y quizá esto sea más conveniente que una especulación propiamente dicha, también es cierto que la certeza que se tiene de que productos como las acciones a largo plazo siempre suben, no se tiene con Bitcoin.

Aunque la volatilidad no es sinónimo de riesgo, no hay suficientes datos para saber si Bitcoin, eliminando la volatilidad y centrándonos en un horizonte temporal grande, será una buena inversión.

¿Incertidumbre? Mejor no jugarse los ahorros de jubilación

Ante un escenario claro de incertidumbre no es muy positivo invertir los ahorros de jubilación. No veo mal que uno dedique una parte de dinero que no teme perder en Bitcoin, pero no así las inversiones para la jubilación.

Además este movimiento de Fidelity puede espolear a particulares que no habrían invertido en Bitcoin a hacerlo, pues está respaldado por su estable 401(k) que además trae ventajas fiscales. Si todo el asunto de Bitcoin fuera una burbuja (no digo que lo sea, es solo una posibilidad) un movimiento así atraería a más inversores y alargaría el ciclo alcista antes del derrumbe. Por lo tanto más gasolina para el fuego.

Sinceramente, un mal movimiento de Fidelity, aunque seguro que le reporta grandes ganancias. Eso sí, las ganancias serán en dólares contantes y sonantes.