Cuidado con la inversión en vivienda: nadie que comprara en 2008 se ha recuperado de su caída 13 años después

La inversión en vivienda. Un clásico, no falla. España es el país de la vivienda. Ya estamos viendo cómo el mercado está sin stock tras la pandemia, pues la recuperación ha empujado a la gente a comprar casas como si no hubiera un mañana, y en las grandes ciudades se está produciendo un déficit.

Siempre, desde pequeños, hemos oído en casa y en el colegio que tenemos que estudiar, trabajar y demás para comprarnos una buena casa y no "tirar el dinero" alquilando. Una casa en propiedad es una "garantía". Pero... garantía, ¿de qué?

Supuestamente, una inversión en vivienda es "segura", en el sentido de que siempre la recuperas vía venta, y con ganancias. Pero, ¿es eso verdad? ¿Se está cumpliendo esa profecía que nadie sabe quién inventó pero que en este país se sigue como una religión?

Porque si miramos los datos puros y duros, no se está cumpliendo últimamente...En concreto, desde la crisis de 2008.

La inversión en vivienda ya no renta

Los datos no mienten. En los últimos 13 años, quienes hayan comprado una casa y la hayan vendido no han recuperado su inversión inicial. Porque los precios no han dejado de caer. Primero en picado, cuando estalló la crisis, y después, más suavemente. Y en toda España.

En concreto, en estos 13 años el cómputo global muestra un descenso de precios del 11,7%, desde los 2.053 euros el metro cuadrados de junio de 2007 a los 1.813 de septiembre de este año, según el último informe del portal Idealista.

Y esto ha sucedido en todas las provincias sin excepción, aunque en algunas la caída ha sido más abrupta que en otras. De hecho, algunas se mantienen, como Guipúzcoa, que mantiene los 4.978 euros el metro cuadrado desde 2007, o Málaga, con 2.433 euros.

Pero en otras el descenso ha sido en picado. Por ejemplo, en Castellón (-42%), Ciudad Real (-41%)), Toledo (-40%) o Ávila (-37%), ciudades del interior de España que se han visto, además, sacudidas por la despoblación y a las que nadie quiere mudarse hoy en día.

¿Esto qué indica? Que invertir en vivienda desde hace tiempo no es rentable en España, en algunos sitios más que en otros, sí, pero por regla general va a ser difícil hoy en día recuperar la inversión inicial y, más, superarla. Aunque haya mucha demanda.

Porque tenemos que entender que hemos vivido mucho tiempo en una realidad paralela con precios inflados por las nubes en un país donde la vivienda no puede costar tanto con los salarios que hay. Por lo tanto, el mercado va a seguir regulándose, a la baja. Y aunque la demanda crezca, el precio no puede subir de esa forma, y menos en plena recuperación.

Por lo tanto, a los gurús de la inversión casera no hay que hacerles mucho caso; salir de la zona de confort del ladrillo y buscar la rentabilidad en otras opciones que no son tan típicas y pueden funcionar mucho mejor.

Ah, y alquila no es tirar dinero.