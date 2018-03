RSS Comunidad Madrid

El Tribunal Constitucional ha avalado hoy los planes de la Comunidad de Madrid de privatizar el 49% del Canal de Isabel II, planes que quizá no se lleven a cabo debido a que en la legislatura que comenzará en breve los dirigentes de esta Comunidad serán otros (quizá del mismo partido pero otros).

La privatización, por tanto, es legal. Pero que sea legal no quiere decir que sirva para algo. ¿Qué logramos con ello? Desde aquí he defendido la privatización de algunas compañías como Loterías y criticado otras como AENA. En el caso del Canal no le veo mucho sentido, la verdad.