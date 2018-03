RSS data mining

A ver, ni lo uno ni lo otro. No soy un paranoico del control del gran hermano. No intento borrar mi rastro electrónico cuando navego, no me preocupa demasiado que mis líneas telefónicas estén identificadas y hago uso bastante intensivo de las tarjetas de crédito. Pero tampoco me gustan las tarjetas de puntos. Me parece que la información que proporcionan a las grandes compañías sobre mis hábitos más íntimos vale mucho más que las cuatro perras que, supuestamente, ofrecen en descuentos, regalitos, sorteos y demás chucherías.

Y es que por otra parte empieza a sumar uno tarjetas y en vez de llevar cartera acaba llevando un archivador AZ. La del centro comercial, la de dos o tres gasolineras, la del brico-centro, la del difunto videoclub, la del supermercado del mueble, la del AVE, la de Iberia, la del VIPS... Y eso sin contar las todo-terreno, que te permiten acumular puntos en múltiples establecimientos para conseguir descuentos en viajes y similares. Que no, oiga, que no puedo con tanta. La del AVE y vamos que chutamos.