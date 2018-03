En los últimos tiempos mucha gente se pregunta cómo es posible que en muchos casos las viviendas usadas valgan más que las nuevas. Conzoco gente a la que no le cabe en su cabeza, y la suele tener bien amueblada que esto ocurra. Para ellos un bien nuevo, sin uso, a estrenar debe valer más que su equivalente usado (no entramos en fenómenos de escasez, coleccionismo, fans, etc...). Muchas piensan que si no es así se debe a oscuros intereses, a nuestra falta de formación financiera. ¿Como vas a pagar más por algo que ha gastado ya parte de su vida útil frente a una vivienda de estreno total? Es como con los coches, nada más salir del concesionario, ya tendrían que costar un 20 o 30% menos.

En mi opinión es que no conocen el mercado inmobiliario. Han comprado o vendido poco. Bueno, hay excepciones, como los promotores espabilados a los que no les gusta que sus antiguos clientes se hayn convertido en su competencia, pero en este caso esta claro que, en el fondo, saben muy bien las causas. O mejor dicho la causa ultima

Y es que difícilmente serán equivalentes la vivienda nueva y la usada. La falacia parte de comparar euros/m2 de usado y de nuevo por zonas. Y me explico.