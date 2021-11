Endeudarte para invertir es mala idea: lo diga un youtuber con fondos indexados o un gurú de las finanzas en USA

Recientemente algunos youtubers y algunos gurús están dando un peligroso consejo para las finanzas personales, endéudate e invierte. ¿Por qué? Bueno, digamos que en los últimos años el fuerte incremento de precios está haciendo pensar a algunos que pueden ganar dinero fácil.

No obstante, eso implica un fuerte riesgo en nuestra economía personal que muchos expertos recomiendan no asumir. Es decir, es posible endeudarse para invertir en los mercados financieros al igual que hay quien se salta la restricción del 20% de entrada y 10% de impuestos para comprar una casa, pero eso no significa que debamos recomendar este tipo de modo de actuar ya que implica un riesgo excesivo en nuestras finanzas personales.

El argumento de los indexados

La bolsa más importante del mundo se encuentra en límites históricos, todo después de las caídas en Marzo de 2020 cuando las cuarentenas parecía que iban a destrozar la economía mundial. La creación de dinero por parte de los bancos centrales más importantes y su inyección de dinero en la economía, ha acompañado a la rápida reactivación económica tras el coronavirus, y ha empujado a los mercados en un “rally bursátil” sin precedentes.

A esto debemos añadir que la bolsa llevaba varios años subiendo casi ininterrumpidamente hasta la crisis. Es decir, ganar en un periodo de corto plazo en bolsa no ha sido excesivamente complicado. Uno simplemente tenía que elegir una serie de acciones, o mejor todavía invertir en un fondo indexado o un ETF que replicara un índice importante, como el S&P500 o el NASDAQ y ver como su inversión crecía casi continuamente.

Los mercados alcistas hacen expertos a todos. Esa es una frase repetida por muchos que cuando llevan cierta experiencia, cuenta el problema que conllevan los mercados alcistas a corto plazo. Cada día se incorporan nuevos inversores que no saben que en la bolsa aunque a largo plazo se tiende a ganar con el crecimiento económico, a corto plazo se puede perder. Pero llegar al mercado y tener unos fuertes beneficios, hace que pensemos que somos expertos o que es muy fácil ganar dinero. La torta vendrá después.

El argumento es sencillo, ahora es muy fácil endeudarse para comprar un coche o una vivienda a tipos de interés muy bajos. El mercado crece más que los tipos de interés, a sí que lo que recomiendan es que aunque tengamos el dinero para comprar el coche o la casa nos endeudemos, y de ese modo usemos el sobrante para invertirlo en fondos indexados. A esto se le llama apalancamiento. Esto está siendo recomendado ahora mismo por youtubers o gurús en su podcast.

Así que tenemos a gurús de las finanzas personales en su podcast o a youtubers de coches recomendando que aprovechemos nuestras oportunidades para endeudarnos para invertir, recomendando incluso hacerlo en fondos indexados y usando a otros que recomiendan invertir en fondos indexados usando como argumento a que es la inversión que recomienda el gurú estadounidense Dave Ramsey.

Lo gracioso es que no es difícil encontrar a Dave Ramsey recomendando devolver las deudas antes de invertir, afirmando que lo que funciona en teoría (aprovechar un spread) no funciona en la práctica y que nadie se ha hecho millonario así. Pero estos gurús no han investigado bien, o no han querido hacerlo. A veces estos youtubers promocionan esto incluso poniendo sus enlaces de afiliación en los vídeos (es decir, recibiendo comisiones u otro tipo de recompensa por cada cliente que consiguen).

Lo que no te cuentan: te arriesgas demás

Los que recomiendan hacer esto no te cuentan es que los mercados financieros al igual que suben, bajan. Las bajadas además pueden suceder en momentos malos para nuestra economía, Por ejemplo la bolsa norteamericana se desplomó en abril de 2020, si en ese momento hubiéramos tenido que recuperar ahorros porque estábamos con nuestros ingresos anulados o limitados por la cuarentena expuesta de la Covid19, hubiera supuesto que habríamos tenido que vender a pérdidas. Si la deuda no la hubiéramos poco antes, nos encontraríamos con que el valor de la inversión era menos de lo que debemos. No es una perspectiva agradable.

No sabemos si próximamente tras la retirada de los estímulos extraordinarios por la pandemia de la Covid19, los mercados bajarán o seguirán subiendo, pero hay que ser extremadamente cauteloso. Más sobre todo si estamos asumiendo obligaciones para invertir.

La recomendación no es sólo mía, expertos de inversión indexada como Unai Asenjo, Co-CEO de Indexa Capital recomienda claramente no endeudarse para invertir en los mercados financieros, ya que afirma que una inversión de máximo riesgo en los mercados financieros sin deuda ya supone suficiente riesgo para la mayoría de inversores.

Pregunta los lectores ¿se endeudarían para invertir en bolsa?

En El Blog Salmón | Cómo proteger los ahorros de tu vida de hiperinflación y depresión, por John T Reed y Cómo dejaron de ser ricos los descendientes del millonario tecnológico más rico del mundo

Imagen | jetheriot

Imagen | malias