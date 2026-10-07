Ganaba más de 2.600 euros al mes y tenía 600.000 euros en el banco: un tribunal la ha obligado a devolver 1.615 euros del subsidio por desempleo

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha revocado un subsidio abonado durante casi tres meses tras detectar que la beneficiaria superaba holgadamente el límite de rentas. La afectada apeló a un error de la Administración para evitar el reintegro, pero los tribunales de Bilbao han avalado la reclamación institucional.

¿Qué ha pasado? La historia, que nos ayuda a comprender mejor los filtros de las ayudas estatales, arranca a principios de 2025 cuando una mujer residente en Euskadi solicita un subsidio de desempleo destinado a víctimas de violencia de género. El SEPE le dio luz verde, pero al revisar el expediente comprobaron que la demandante ingresaba 800 euros mensuales de rentas inmobiliarias y otros 1.834,25 euros de capital mobiliario. Este tipo de rentas computan a la hora de determinar si se cumple el requisito de carencia de rentas, tal y como explica el SEPE.

Superaba ampliamente los 2.600 euros al mes

El problema: la cuenta bancaria. El organismo declaró indebida la cantidad de 1.615 euros y exigió su devolución. La beneficiaria acudió a los tribunales alegando que ella había actuado en todo momento de buena fe, que aportó la documentación pertinente y que el fallo era exclusivamente de la Administración. Para defender su postura, su equipo legal decidió echar mano de la conocida doctrina Cakarevic.

¿Y eso qué es? Es una jurisprudencia que emana de una histórica sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y que obliga a valorar si el reintegro de una prestación abonada por error supone una carga excesiva o desproporcionada para el ciudadano. La sentencia Čakarević contra Croacia, dictada en 2018, analizó precisamente el reintegro de unas prestaciones por desempleo abonadas por error de la Administración. Hace solo unos meses os hablamos de ella en El Blog Salmón a cuenta de otra trabajadora a la que el Supremo eximió de devolver 18.408 euros.

Un matiz millonario. Pero la doctrina europea tiene una letra pequeña que la demandante vasca pareció olvidar. Para que el reintegro pueda considerarse desproporcionado, devolver el dinero debe suponer una “carga excesiva” para el ciudadano. Y es justo ahí donde el tribunal zanja el pleito: los magistrados recalcan que la mujer acumula ni más ni menos que 600.000 euros en el banco. Reclamar 1.615 euros a un patrimonio semejante no supone, según el tribunal, desproporcionado.

Vía | Telecinco

Imagen | Jakub Zerdzicki (vía Pexels)