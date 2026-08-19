El Gobierno cambia las normas: hasta 3.000 euros para los propietarios que mejoren la eficiencia de su vivienda

El Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas mantiene en 2026 una línea de ayudas de hasta 3.000 euros por vivienda para actuaciones que reduzcan al menos un 7 % la demanda energética de calefacción y refrigeración. La ayuda cubre el 40 % del coste de la inversión —con un coste mínimo de 1.000 euros por vivienda— y se tramita a través de las comunidades autónomas, según el Real Decreto 853/2021 que regula el programa. El titular de Mundo Deportivo habla de que "el Gobierno cambia las normas", pero no hay un cambio normativo que establezca estas condiciones: lo que existe es un programa de ayudas financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyas actuaciones debían finalizar antes del 30 de junio de 2026, aunque la documentación acreditativa de la finalización puede aportarse al Ministerio hasta el 31 de diciembre de 2026.

El contexto que el titular soslaya. Según el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), en 2025 7,8 millones de personas en España —el 15,9 % de la población— no pudieron mantener su hogar a una temperatura adecuada en invierno. El problema estructural es otro: aunque la ayuda puede cubrir el 40 % del coste, el beneficiario debe asumir inicialmente el 60 % restante salvo que la convocatoria o la gestión de la ayuda permita otra fórmula de financiación. En este sentido, EAPN señala que el coste económico es el principal obstáculo para acometer mejoras de eficiencia energética: el 76,2 % de los propietarios lo considera "muy caro", porcentaje que asciende al 83,8 % entre los hogares con menores ingresos.

Cómo funciona la ayuda. Puede solicitarla el propietario, usufructuario o arrendatario de una vivienda, siempre que esta constituya su residencia habitual y permanente. Las obras deben ir acompañadas de certificados de eficiencia energética que acrediten la situación previa y la mejora obtenida. La tipología de actuaciones incluye la mejora de la envolvente térmica, como aislamientos y elementos constructivos, así como otras actuaciones de mejora de la eficiencia energética. En concreto, las comunidades autónomas son las encargadas de gestionar estas ayudas y de establecer sus correspondientes convocatorias, dentro del marco fijado por el Real Decreto.

La arquitectura de estas subvenciones responde al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y a los compromisos de descarbonización de la UE. El PNIEC 2021-2030 establece la meta de alcanzar la rehabilitación energética de 1,2 millones de viviendas durante ese periodo. Sin embargo, el ritmo de rehabilitación residencial en España ha sido históricamente inferior al de los principales países de su entorno, según recoge la propia normativa estatal. La gestión mediante comunidades autónomas introduce además diferencias en las convocatorias, los plazos y la tramitación de las ayudas.

No es la única línea. Como ya recogió El Blog Salmón, el Gobierno mantiene también ayudas de hasta 21.400 euros para actuaciones de rehabilitación energética de viviendas cuando se alcanzan los niveles de ahorro exigidos, aunque no se conceden simplemente por reformar un baño o una cocina. Además, existen programas autonómicos que alcanzan importes de hasta 66.000 euros para rehabilitar viviendas en municipios pequeños, como ocurre en Aragón. El sistema de subvenciones tiene multiplicidad de vías, pero comparte un talón de Aquiles: el beneficiario debe asumir inicialmente parte del coste, aunque la normativa permite mecanismos de anticipo o pago a cuenta en determinados programas y convocatorias. Mientras tanto, la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 reconoce la pobreza energética como un problema que requiere nuevas medidas, mientras EAPN señala que los hogares con menos ingresos afrontan mayores dificultades para acometer las reformas necesarias.

Imagen | Edifición de viviendas en Madrid. Joaquin Carfagna (vía Pexels)