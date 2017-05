La forma (realista y aburrida) de hacerse rico

¿Quieres ser rico? La respuesta a esto de muchos es que sí. Los millones de europeos que juegan al Euromillones lo demuestran. Pero confiar en el azar no es el mejor modo de hacerse rico, (posiblemente sea el peor). Sino que hay otros modos de conseguirlo, como muestran los multimillonarios hechos a sí mismos, no obstante, pensemos en objetivos más modestos.

Alguna vez hemos hablado del libro The Millionnaire Next Door (el millonario de al lado). Pero si lo abordamos como un estudio sobre cómo eran los millonarios, hoy lo vamos a ver como una recopilación de consejos para hacernos ricos. Lo malo, es que muy probablemente no te va a gustar.

Elige bien tu profesión, y ten varias fuentes de ingresos

Elegir bien la profesión es un primer paso si queremos tener buenos ingresos. Un secreto detrás de The Millionnaire Next Door es que la mayor parte de los millonarios habían elegido muy cuidadosamente su profesión. Es decir, habían elegido una profesión en la que destacarían y podrían tener altos ingresos dado que su forma de ser y habilidades eran bastante apreciados en la misma.

Eso puede implicar que tal vez nuestra profesión no vaya a ser “guay” ni vaya a haber niños que quieran ser como nosotros. No importa, no la hemos elegido por eso, sino para tener buenos ingresos. Como ya dije una vez, el glamour es caro.

Además los millonarios suelen tener varias fuentes de ingresos de media, diversificando de modo que no se centran sólo en un único ingreso. Hay quien dice que el millonario medio tiene hasta siete fuentes de ingresos. La mayor parte de la gente sólo tiene uno (su nómina).

Vive por debajo de tus posibilidades (y no muestres lo que tienes)

Hay pocas cosas que vayan a ayudar a tus finanzas personales tanto como vivir por debajo de tus posibilidades. Ya hemos hablado antes de los ingresos, cuando tenemos una fuente que cubre de sobra nuestros gastos toca comportarnos al contrario que los demás.

La mayor parte de las personas viven al día. Si ganan 1.000 gastan 1.000 y cuando pasan a ganar 2.000 pasan a gastar 2.000. Puede que lleguen a ahorrar algo para la entrada de la casa o del coche. Pero hay muchas personas cuyo gasto es igual o superior a sus ingresos. Si queremos ser ricos, esto no nos va a ayudar a ello.

El libro de Thomas J Stanley y William D Danko cuenta que cuando empezaron su estudio sobre los ricos empezaron preguntando en los barrios ricos. Pero se dieron cuenta que la mayor parte de ellos aunque tenían casas lujosas y coches nuevos, no tenían mucho dinero. Muchos de ellos estaban endeudados al máximo. Los coches eran de leasing y las casas hipotrecadas. Así que se acabaron dando cuenta que los ricos no vivían en barrios de ricos (salvo los muy ricos), sino en barrios normales. De ahí el título “The Millonnaire Next Door”. Querían enfatizar que nuestro vecino (sí, el de al lado) podía ser un millonario y nosotros ni si siquiera lo imaginaríamos.

De hecho algunos incluso vivían sólo con el 10% de sus ingresos. No obstante, esto es una lección post-facto, puesto que muchos incrementaron sus ingresos, pero mantuvieron sus gastos a raya.

Un ejemplo muy bueno es el rapero Kayne West, que en 2012 sacó una canción (Clique) que decía:

You know, white people get money, don't spend it Or maybe they get money, buy a business I rather buy 80 gold chains and go ign'ant

En traducción libre diría:

Sabes, cuando la gente blanca consigue dinero no lo gastan O tal vez lo consiguen y compran un negocio Yo compraría 80 cadenas de oro y pasaría

Claramente es el triunfador de aquellos que creen que el dinero está para gastarlo. Bien, en 2016 tenemos a Vanity Fair hablando sobre sus tuits (han sido borrados) en los que reconocía una deuda personal de 53 millones de dólares, casi nada. Ya sabéis, 80 cadenas de oro y pasar.

Dedícale tiempo y esfuerzo a hacerte rico (e invierte a largo plazo)

¿Cuánto tiempo dedicas a revisar tus finanzas? La mayor parte de nosotros sabemos cuánto hemos ganado porque hacemos la declaración del IRPF (por cierto, el plazo acaba pronto ¡no lo dejes para el final!). Pero un millonario sabe sus ingresos, y conoce sus gastos. Sabe cuánto gasta en alimentación, ropa, hipoteca, etc.

Además dedica tiempo a decidir sus inversiones. Convertirse en millonario no es sólo ahorrar, sino también invertir. La mejor inversión es a largo plazo, Warren Buffet no se hizo rico en un día, sino que su estrategia de seleccionar empresas en las que invertir tuvo tiempo. Es cierto que Warren Buffet es excepcional y que es poco probable que volvamos a ver un caso como el suyo, pero también lo es que ha tenido una inigualable visión a largo plazo.

Así que el mejor momento para comenzar a invertir fue ayer, el segundo mejor momento lo es ahora. Si lo vamos dejando, iremos perdiendo tiempo y los resultados pueden tardar años, o incluso décadas, en verse. Lo que sucede es que no es fácil permanecer a la espera y tener tanta paciencia. Si ya nos cuesta ahorrar en vez de seguir nuestro instinto de comprar esa cosa nueva y brillante, ya no digamos si pensamos a tan largo plazo.

Así que la pregunta es ¿cuánto deseamos hacernos ricos? Y una vez decididos ¿estamos dispuestos a sacrificar lo que hace falta para conseguirlo? Creo que la mayor parte de la gente no, es más fácil como dice la canción de Platero y tú que el futuro tenga forma de un billete de lotería.

Vía | Quartz

En El Blog Salmón | ¿Cómo se hizo rico el lobo de Wall Street? y Ese nivel de gasto en el que te sientes cómodo

Imagen | Francesca Gallina

Imagen | vagawi 

Imagen | TooFarNorth