La subida de las pensiones con el IPC, un debate que no estaba superado

En España desde que tengo memoria las pensiones se han revalorizado con el IPC. Y esto no era un problema hasta la Gran Recesión, cuando la Seguridad Social entró en déficit. España tuvo que solicitar el rescate (solo para salvar el sistema financiero) y entre las medidas acordadas con Europa estaban limitar el gasto en pensiones.

Pasada la crisis puede parecer que hay que levantar estas restricciones y volver a la revalorización de las pensiones con el IPC, y de hecho hay un gran consenso entre los partidos para que así sea. La primera decisión del nuevo Gobierno ha sido precisamente revalorizar las pensiones con el IPC, cosa que no se hizo el mes anterior por estar el Gobierno en funciones (o más bien, para presionar al Parlamento para que eligiera un nuevo Gobierno).

El déficit de la Seguridad Social

Sin embargo la relación entre los problemas de la Seguridad Social y la crisis no son tan claros. Por supuesto que la crisis agravó los problemas que venían a la Seguridad Social, los adelantó. Pero tenemos un panorama muy complicado en España: la demografía es la que es y el coste de las pensiones se va a comer poco a poco el Presupuesto. De hecho ya lo está haciendo.

Las reformas de 2010 y 2011 iban por el buen camino. Establecían que a medio plazo el gasto en Pensiones tenía que ir vinculado a la recaudación de la Seguridad Social para este efecto. Esto permitía dos cosas: que no haya presiones al Presupuesto más que a corto plazo, y también que los pensionistas puedan planificar el futuro pues no había grandes cambios a corto plazo.

Sin embargo la demografía de España también tiene un efecto y es que cada vez hay más votantes jubilados o cerca de la edad de jubilación. Cualquier medida que quiera contener el gasto en pensiones logrará una reacción negativa en las urnas. Y a esto no está dispuesto ningún partido.

El problema demográfico que viene

Pero dar una patada para delante, que es lo que está haciendo el Gobierno actual, no es una buena decisión. Las reformas de la década pasada eran buenas, de hecho beneficiaban a los pensionistas frente a las propuestas del grupo de expertos que planificaban incluso bajadas de las pensiones. Y sin embargo no ha logrado consolidarse.

El “marrón” demográfico y de pensiones que va a tener que comerse el Gobierno de dentro de 5-7 años es importante. Ya no habrá margen para rectificaciones suaves, tendrá que haber una decisión dura en el sentido de si queremos que cada vez se gaste más en todo (y las partidas más importantes son sanidad y educación) o si se recorta de una forma drástica las pensiones. No hay vuelta de hoja.

La única esperanza que tengo es que el nuevo Ministro de Seguridad Social, José Luis Escribá, es una persona seria que ha hecho una buena labor en la Autoridad Fiscal Independiente y que tiene claro lo que va a pasar con las pensiones si no se hace nada. Pero ya ha asumido como suya la subida del IPC. Si tiene un plan lo único que se me ocurre, si no se quiere tocar nada de los ya pensionistas, es endurecer (y mucho) las condiciones para serlo. Es decir, ampliar la edad de jubilación más allá de los 67 años a los que vamos encaminados y restringir mucho las jubilaciones anticipadas.

En El Blog Salmón | Las pensiones son el gran problema de España y nadie quiere hablar de ello

Imagen | Carlos Ebert