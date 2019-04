Visa y Coinbase lanzan una revolucionaria tarjeta para pagar con cripto-monedas, ¿Qué aporta al ciudadano medio?

La cripto-economía vino a nuestro mundo para quedarse de una u otra manera. Muchos son los proyectos revolucionarios en sectores de todo tipo que trajo la nueva tecnología cuya veda abrió Bitcoin, y algunos de ellos están ya dando servicio a millones de clientes (incluso de la Banca tradicional).

Pero aparte de la base tecnológica que se sentó con Bitcoin, y en particular con Blockchain, una asignatura que queda totalmente pendiente es la adopción de la cripto-economía como moneda de uso diario. Ahora Visa lanza una tarjeta de débito que pretende cubrir este hueco de mercado, y pretende por fin abrir la cripto-economía al gran público, pero, ¿Es este tipo de medio de pago lo que necesitan ahora los usuarios o sólo es una iniciativa con tintes mediáticos?

Las características de la nueva cripto-tarjeta lanzada por Visa y Coinbase

Para los más techies, lo primero que debemos decirles es que, lamentablemente, la Coinbase Card por ahora sólo está disponible en Reino Unido. Pero lo cierto es que se pretende irlo lanzando en los próximos meses en otros países europeos. Dada la alta penetración del “dinero de plástico” en España no sería de extrañar que los siguientes en la lista fuésemos nosotros.

De momento no tienen planes de expansión por el resto del mundo fuera del continente europeo. Pero los detalles que sí que sabemos ya es que esta tarjeta puede ser o bien física, o bien virtual (sin soporte plástico físico, principalmente para compras por internet). Ésta última podrá ser administrada por el propio usuario desde una aplicación disponible en Android e iOS. Esta dualidad física-virtual hace funcionalmente que esta tarjeta sea única entre los actuales medios de pago que van contra cripto-monedas, y así se asemeja a otras tarjetas del sector que han demostrado ser un éxito total, como por ejemplo la Revolut Card

Igualmente innovador, y que aporta mucho valor añadido en términos de usabilidad, es que la Coinbase Card permite hacer operaciones de compra directamente contra el saldo en cripto-monedas en Coinbase, evitando el tedioso paso habitual previo de tener que ir trasfiriendo saldo de la cripto-cartera a la cripto-tarjeta. Obviamente, esta mejora en usabilidad es un gran y cómodo salto, pero viene a costa de perder algo de seguridad: es más seguro que usted tenga una suerte de tarjeta prepago en la que un uso fraudulento no puede cargarle más que su saldo actual, a tener una tarjeta que va directamente contra su saldo de cripto-activos.

No obstante, éste último no es un obstáculo insalvable. De hecho, ocurre exactamente lo mismo al diferenciar entre una tarjeta de prepago al uso, y una tarjeta de débito tradicional contra su cuenta. Y seguro que tiene usted tarjetas de débito de éstas estándar. Además, siempre está la posibilidad de limitar por la aplicación los diferentes importes a cargar contra la tarjeta. Otra opción es tener la cripto-cartera de Coinbase con un saldo que si se lo sustraen no le haga ningún roto en su economía, y tener otra cartera segura (preferiblemente un “paper wallet” o un almacenamiento en frío con todo su saldo a salvo (si es que eso es posible al 100%), aunque esto es volver un poco a lo mismo en usabilidad.

Los usuarios no necesitan todavía este medio de pago, por muy revolucionario que debamos admitir que es. Había algunas otras opciones de productos similares que ya llevan unos años en el mercado, pero eran medios de pago de emisoras mayormente desconocidas y con unos volúmenes apenas relevantes. Ésta es la primera cripto-tarjeta de pago de un auténtico gigante del sector, con una amplia base de clientes y un gran público objetivo, y además viene en alianza con uno de los principales intermediarios en la compra-venta de cripto-activos como es Coinbase.

La Coinbase Card es un excelente producto, pero ¿lo necesitamos realmente?

Desde luego, no podemos saber todavía si ésta iniciativa acabará por cuajar definitivamente en el mercado, pero lo que sí que podemos decir es que aporta todos los ingredientes posibles para que pueda acabar siendo un éxito. Ahora bien, ¿Necesitan los ciudadanos ya un producto de pago como éste?

Lamentablemente, parece que la respuesta es que no. Es cierto que la nueva tarjeta garantiza poder pagar en cualquier tipo de comercio que admita Visa, y no sólo en los que acepten el pago en las propias cripto-monedas. Esta es una gran ventaja para el comerciante, puesto que por lo que parece el cobra en moneda fiat (divisa nacional), con lo que así se evita el alto riesgo y volatilidad de las cripto-divisas que los comerciantes que querían aceptarlas tenían que asumir por el pago directo en Bitcoins (o lo que fuere). Éste es un punto muy importante, pues las oscilaciones intradia del cripto-mercado le cortaban (y le siguen cortando) a veces la respiración incluso a los cripto-traders más curtidos, así que imagínense cómo se le podía quedar el cuerpo (y el saldo fiat al cambio) a un comerciante con pasión techie, pero sin costumbre de asumir altísimas y constantes volatilidades.

Todo ello es un gran avance para un gigante como Visa, y permite automáticamente que se pueda pagar a cargo de nuestra cripto-cartera en cualquier comercio. Además, haberlo hecho de la mano de Coinbase, permite que los cargos finales se puedan hacer en varias de las cripto-monedas que soporta este intermediario de compra-venta de cripto-activos, y sin comisión para compras nacionales (aunque listan una comisión de liquidación cripto de un 2,49% que no deja claro a qué aplica, y que parece constar sólo en el contrato). Esto último sí que es un gran avance para el conjunto de la cripto-economía. Permite también las retiradas de efectivo en cajeros automáticos.

Pero la realidad es que el principal factor de éxito de un producto de cualquier tipo sigue siendo en el caso de esta cripto-tarjeta muy (pero que muy) débil. Realmente, entre el público en general, no hay por ahora una demanda masiva por poder contar con este tipo de tarjeta. Es más, ni siquiera la permeabilidad de la cripto-economía en la socioeconomía en general ha sido relevante, hasta el punto de que sólo un porcentaje residual de ciudadanos tiene una cartera de cripto-activos a día de hoy.

Una lección importante que los mercados me han enseñado es que, a la hora de tener éxito en cualquier tipo de iniciativa o inversión, hay que ser capaz de acertar en el “Qué” y en el “Cómo”, pero es fundamental acertar además con el “Cuándo”.

Efectivamente, de nada sirve ser capaz de vislumbrar qué va a ser el futuro seguro, y cómo se va a materializar, para embarcarse en alguna aventura emprendedora o inversionista antes de que sea oportuno. Ello nos puede llevar a la ruina, a pesar de haber acertado de pleno en la respuesta a las dos primeras preguntas. Díganselo a los que entraron en la burbuja de cripto-monedas demasiado tarde, que lamentablemente fueron una mayoría (como en toda burbuja). Ahora a Visa le puede estar pasando algo similar en esta nueva iniciativa,

Visa tiene su propia ecuación coste-oportunidad, y las cuentas le salen

Es por ello por lo que un producto como la cripto-tarjeta que ha lanzado Visa nace muerto por definición mercadotécnica. Pero, no echemos las flores a la lápida demasiado rápido, porque, aun así, este lanzamiento puede tener todo el sentido. Para poder valorar el movimiento de Visa correctamente debemos tener en cuenta además la ecuación coste-oportunidad que tiene la compañía de medios de pago, y hacerlo en concreto para sus condicionantes y… su proyección más estratégica.

Desde la nueva perspectiva de ese coste-oportunidad que citábamos, el nuevo producto que han lanzado empieza a parecer oportunamente estratégico. Entre la auténtica multitud de diferentes tarjetas Visa, emitidas por diferentes emisoras bajo la marca Visa, ¿Qué coste supone que Visa mantenga en el mercado una tarjeta como la lanzada para cripto-activos, incluso en el caso de que no acabe de ser rentable (por el momento)? Seguramente, para un gigante como Visa, ese coste es casi despreciable, especialmente cuando se lo compara con las puertas que puede llegar a abrir.

Pero lo importante de este lanzamiento es que, para cualquiera de las emisoras menores de tarjetas de cripto-activos, esa potencial falta de rentabilidad significaría una sentencia de muerte segura. Sin embargo, un gigante con el músculo financiero de Visa, se puede permitir perfectamente mantener la apuesta hasta que acabe por demostrar ser un éxito en el mercado; y todo apunta a que habrá algún punto en el que ese momento llegará, al menos para un producto de estas características o similares.

Pero, además, está la otra parte de la ecuación, que es la de la oportunidad. Nuestro mundo, y en especial el tecnológico, puede que sea extremadamente cambiante, y nada le puede garantizar a Visa que su nuevo producto no quedará obsoleto antes de alcanzar el éxito. De nuevo en este punto, la apuesta de Visa tiene todo el sentido estratégico, puesto que el embarcarse en el lanzamiento de un producto tan revolucionario, le ha permitido empaparse de su tecnología, y situarse a la vanguardia de la industria financiera.

Esta innovación debe ser bienvenida como un paso hacia el futuro

Así, ante posibles cambios tecnológicos y nuevas innovaciones, Visa estará en una posición inmejorable para ser una de las compañías que más rápidamente podrá abrazar esos cambios y adaptarse a ellos. Visa ha visto la posibilidad de transformar esa gran amenaza que se cierne sobre su negocio más tradicional en una evidente oportunidad.

Y nadie puede asegurar el futuro empresarial de ninguna empresa, tampoco de Visa, pero si algo podía hacer Visa para “coger el toro por los cuernos” era precisamente adentrarse en la cripto-economía para dejar de verla como un competidor a derribar, y empezar a verla como la oportunidad de transformación que inevitablemente es. Los líderes de hoy pueden caer, y los gigantes del mañana pueden venir de los resquicios del mercado (o de la innovación) que los gigantes del hoy no supieron aprovechar en su favor.

Menospreciar las nuevas iniciativas emergentes desde su posición de liderazgo no va a evitar que prosperen. Esconder la cabeza bajo tierra como el avestruz cuando le empiecen a arañar cuota de mercado no va a hacer que dejen de seguir creciendo. Intentar derribarles cuando ya sean comparables a su empresa tampoco va a servir de mucho. La mejor manera de competir hoy en día es abrazar el futuro e innovar, innovar a raudales, y así poder ofrecer a sus clientes y usuarios lo que ni siquiera sabían ellos mismos que necesitaban.

Y esto precisamente es lo que está haciendo Visa ahora mismo con su nueva tarjeta. El futuro pertenece a los que son capaces de predecirlo y, como decía Steve Jobs, “La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo”. Y no, simplemente repetir los inventos de otros sin aportar mayor valor añadido ya no es ninguna garantía de éxito; ¡Qué cosas tiene el progreso tecnológico exponencial, apenas deja espacio casi ni siquiera para segundones!

