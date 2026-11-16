Plácido, dueño de un bar en Madrid: "Necesito 6 personas y puedo pagar 2.000 euros, pero la gente no viene"

Un asador en Galapagar (Madrid) busca manos a la desesperada. Su dueño, Plácido, tiene un problema que sobre el papel resulta incomprensible: ofrece sueldos en la franja alta del sector, pero las sillas de su plantilla siguen vacías. Según recoge Antena 3, el hostelero necesita "seis personas, entre cocineros y camareros. Pero no hay". La paradoja es de las que llaman la atención, porque el dinero, aparentemente, está sobre la mesa: "Puedo pagar 2.000 o 2.200 euros brutos perfectamente a una persona que esté capacitada". Sin embargo, la nómina no es la única moneda de cambio en un sector donde el tiempo libre se ha convertido en el verdadero lujo.

El obstáculo tiene nombre y apellido: el turno partido y los fines de semana. Como el propio Plácido admite, "el horario es un gran problema porque el turno partido no gusta" y sus candidatos "quieren el mes de vacaciones de verano, lo cual es difícil porque estamos en temporada". Las renuncias son constantes y saltan a otras plantillas. Luisma, dueño de otro local madrileño, confirma la misma fuga: "El problema es que no hay y los que vienen, vienen exigiendo fines de semana, trabajar de lunes a viernes, turno de mañana… Aquí todos cobran unos 2.000 euros entre Seguridad Social y sueldo neto". En las cocinas, la percepción choca. Verónica asegura que "la gente quiere dinero, pero no quiere trabajar", y aunque reconoce que a veces su turno de ocho horas "se hace algo más", defiende que esas horas adicionales "se pagan". A su lado, el veterano cocinero Miguel lo resume mejor: "El sueldo no está mal, pero al ser horarios duros no todo el mundo quiere".

Aquí es donde conviene auditar el dato y mirar qué exige la norma. El Convenio Colectivo de Hostelería de la Comunidad de Madrid permite el turno partido, aunque hay que respetar las condiciones establecidas para la distribución de la jornada y los descansos. El Estatuto de los Trabajadores establece un descanso mínimo de doce horas entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente. El problema es que el turno partido puede alargar considerablemente el tiempo que transcurre entre la entrada y la salida del trabajo sin que todo ese intervalo compute como jornada laboral. Traducido a tu vida: si descansas tres horas en medio de tu jornada de ocho, acabas teniendo que organizar tu día en torno al restaurante durante once horas. Un paraguas que solo se abre cuando no llueve, por así decirlo. Ese agotamiento explica por qué Plácido lamenta que cuesta "formar a una persona que tarda un año en ser profesional y, cuando ya la tienes formada, se va".

La desesperación por retener personal ha convertido la búsqueda de empleo en hostelería en un zoco. Plácido denuncia que otros empresarios van a su local a ojear talento: "Les preguntan cuánto ganan, qué horario hacen, yo te pago tanto… es mercadeo total". Y no es para menos si miramos los datos. El INE contabilizó 151.736 puestos vacantes en España durante el segundo trimestre de 2026, de los cuales 132.555 correspondían al conjunto del sector servicios. Esta última cifra incluye actividades muy diferentes, por lo que no puede atribuirse íntegramente a la hostelería. Las estimaciones privadas sobre las necesidades de contratación del sector pueden alcanzar cifras mucho mayores, especialmente durante la temporada alta, pero no son directamente comparables con las vacantes que registra el INE, ya que utilizan fuentes y metodologías diferentes. Además, el organismo contabiliza los puestos vacantes mediante una encuesta a establecimientos, no únicamente las ofertas publicadas en los servicios de empleo.

El salario no siempre compensa las condiciones laborales

Esta es la foto que tenemos: salarios ofertados de 2.000 euros frente a un sueldo medio real en hostelería que la última Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE sitúa en 17.653,42 euros anuales (unos 1.471 euros brutos al mes si lo dividimos en doce pagas). Se trata de una media que incluye distintas situaciones laborales y jornadas, por lo que no representa necesariamente el salario de un trabajador a tiempo completo ni el de un camarero en particular. El problema, entonces, no es solo cuánto se paga en la excepción, sino qué se pide a cambio en la norma. Maite, camarera que hace jornadas "de 14h al cierre. Diez horas, nueve…", lanza la pregunta definitiva: "¿Y tú, puedes disponer de un fin de semana libre en tu vida privada?... No. Estoy trabajando". La ley te da derecho a descansos; que el ritmo del asador te permita disfrutar de un sábado libre sin mirar el reloj es otra cosa, y esa es la estadística que nos falta para entender por qué la gente no va.

Imagen | Espejo Público (Antena 3)

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