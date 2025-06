El desarrollo de la energía solar tiene un problema en España: apenas tienen rentabilidad

España ha batido récords de producción solar durante el mes de mayo. Más del 25% de la generación eléctrica nacional ha provenido del sol, lo que representa una cifra impresionante y confirma el enorme potencial solar del país.

Sin embargo, este hito tiene un reverso preocupante: los ingresos de los productores solares han sido prácticamente nulos. Sí, aunque pueda parecer contradictorio, el auge de la generación solar en España se está produciendo en un contexto de ruina económica para quienes operan estas instalaciones.

¿La razón? el modelo actual no garantiza ingresos suficientes y pone en riesgo la viabilidad del sector, lo que plantea serias dudas sobre la sostenibilidad del desarrollo renovable.

Un mes récord que oculta una grave crisis de ingresos

Durante mayo, la energía solar fotovoltaica ha liderado el mix eléctrico con una aportación del 23,4%, a la que hay que sumar el 2,3% de la solar térmica. Con estos datos, una de cada cuatro unidades de energía ha sido generada gracias al sol. Este liderazgo ha desbancado a la energía eólica y a la hidráulica, confirmando un cambio en la estructura energética del país.

No obstante, este crecimiento ha coincidido con una caída histórica de los precios del mercado eléctrico. El megavatio hora se ha pagado de media a tan solo 16,9 euros, y en numerosas ocasiones por debajo de los 10 euros, llegando incluso a registrarse precios negativos. En este contexto, los productores solares han tenido que asumir pérdidas, llegando en algunos casos a pagar por producir electricidad.

El (difícil) reto de recuperar la inversión

La situación resulta especialmente crítica para aquellos que operan sin contratos a largo plazo o esquemas retributivos. Muchos parques solares, especialmente los construidos recientemente, dependen de los ingresos del mercado mayorista para amortizar sus inversiones. Con precios tan bajos y menos horas productivas de lo previsto, la recuperación financiera se complica.

En muchas instalaciones, la producción real está por debajo de las 1.400 horas anuales, cuando los modelos de negocio preveían 1.800 o más. Esta diferencia, unida a la bajada drástica del precio capturado, reduce al mínimo cualquier margen de rentabilidad. Es un panorama preocupante que requiere medidas estructurales.

¿Soluciones híbridas como vía de escape?

Ante este escenario, muchos promotores están apostando por la hibridación. Combinan sus plantas solares con energía eólica o con sistemas de almacenamiento, en un intento de aumentar las horas de operación y vender en momentos de mayor demanda. Es una vía prometedora, pero que también implica inversiones adicionales y desafíos técnicos y regulatorios.

No todos pueden permitirse adaptar sus proyectos de forma inmediata, por lo que muchos pequeños productores están atrapados en un modelo que ya no funciona económicamente. Y mientras tanto, los vertidos de energía solar continúan en aumento, anticipando una situación insostenible si no se actúa con rapidez.

Una comparación internacional que nos deja en evidencia

Mientras España se enfrenta a una sobreoferta solar sin rentabilidad, otros lugares del mundo avanzan hacia un modelo más equilibrado. En países como China, la expansión de la energía solar ha ido acompañada de una creciente demanda eléctrica, lo que permite absorber mejor la nueva producción. Allí, las necesidades energéticas de una población y una industria en constante crecimiento ofrecen un colchón para la integración renovable.

Un caso especialmente revelador es el de Estados Unidos, donde Texas y California están liderando la transición solar con modelos muy distintos al español. En Texas, por ejemplo, el mercado desregulado y la elevada demanda han favorecido una rápida expansión de la generación fotovoltaica sin los problemas de rentabilidad que ahora afectan a España.

El caso de Texas y California

Texas ha sorprendido al mundo al convertirse en uno de los mayores generadores de energía solar de Estados Unidos. Lo que comenzó como un territorio dominado por el petróleo y el gas se ha transformado en un referente de la transición energética. Este cambio ha sido posible gracias a la combinación de buenas condiciones solares, facilidad para conectar nuevas plantas a la red y una demanda eléctrica al alza.

El modelo tejano ha permitido que en los últimos dos años se instalen más de 14 GW de nueva capacidad. Además, el marco legal favorece la rapidez en la puesta en marcha de nuevos proyectos, lo que ha reducido el tiempo de retorno de la inversión. Aunque el estado aún depende del gas, su apuesta por las renovables, y en particular por la solar, está impulsada por razones económicas más que ideológicas.

California, tradicional abanderada de la energía solar en Estados Unidos, continúa desarrollando su capacidad renovable pese a ciertos desafíos de gestión de red. Sin embargo, su enfoque también ha permitido garantizar ingresos estables para los productores a través de incentivos y contratos a largo plazo.

Este equilibrio entre expansión, regulación y rentabilidad contrasta con lo que ocurre en España, donde el modelo actual pone en riesgo la continuidad de nuevas inversiones si no se introducen ajustes. La caída del precio capturado por la energía solar en el mercado mayorista puede frenar la iniciativa de nuevos promotores, justo cuando más se necesita acelerar la transición energética.

La paradoja española: mucho sol, poca rentabilidad

España tiene todas las condiciones naturales y técnicas para liderar la producción solar en Europa. Sin embargo, la estructura del mercado eléctrico, unida a la saturación en ciertos momentos del día, ha generado un entorno poco atractivo para la inversión si no se ofrecen garantías de ingresos.

Sin cambios estructurales, la paradoja de tener sol en abundancia y beneficios en caída libre seguirá marcando el desarrollo de la energía solar en España. Un potencial desperdiciado que otros países ya están sabiendo aprovechar.

