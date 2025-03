En Estados Unidos se está pagando precio de caviar de Beluga por, ejem, el semen super premium

El mercado de la fertilidad en EEUU está viviendo un punto de inflexión y una transformación sin precedentes. La demanda de esperma, sobre todo la de las variantes de alta calidad, ha superado con creces la producción disponible en las diferentes clínicas y hospitales. Y, por ende, los precios se encuentran en máximos históricos. ¿Qué está pasando?

Con una población masculina que supera los 162 millones de habitantes, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, encontrar semen nunca había sido un problema en el país. Ni tan siquiera el considerado como `semen premium´.

Sin embargo, de hace unos años a este parte todo esta cambiando y que éste sea de calidad para llevar a cabo los diferentes tratamientos, se ha vuelto una tarea tremendamente complicada.

El semen procedente de un donante `selecto´ ha adquirido ya estatus de producto de lujo. Y ojo, tanto cuyo precio ya excede incluso al del carísimo caviar de Beluga. Quienes lo poseen, se frotan las manos. Y las clínicas trabajan de forma incansable para dar con estos donantes más afortunados.

El Dr. Brian Levine es uno de los especialistas en fertilidad más reputados de la ciudad de Nueva York. En un reciente artículo publicado, Levine ha destacado el caso de una paciente de más de 40 años que solicitó una cantidad de esperma de tres donantes diferentes con el objetivo de elegir cuál de ellos sería el de mayor calidad para formar mejores embriones. La mujer llegó a gastar 100.000 dólares en todo el proceso. Una cantidad exorbitante jamás vista en el mercado de la fertilidad del país de las barras y estrellas.

Nuevas clínicas en búsqueda de buen semen

Esta nueva realidad -y complicada para las clínicas de fertilidad- ha revolucionado un sector que vivía una calma placentera hasta hace pocos años. Los donantes siempre han sido numerosos en EEUU y también, aquellos con semen de calidad. Sin embargo, algo está cambiando tanto en el número de donantes como en la calidad del mismo.

Aunque por lo general el estado de California ha sido la región de EEUU líder en este tipo de clínicas. Cada vez más, están multiplicándose el número incluso de pequeñas empresas dedicadas a ofrecer este servicio, ofrecer mejores remuneraciones a los donantes y encontrar el nuevo oro, el `semen premium´.

Repartidas ya por todo el vasto territorio norteamericano, hay algunos donantes que pueden llegar a pedir hasta 20.000 dólares por una muestra. Y lo mejor para ellos: que estas clínicas, conscientes de la gran demanda y el poco semen de calidad existente en el país, lo pagan.

¿Por qué ha disminuido el semen de calidad en EEUU?

No todos los donantes de semen cumplen con los parámetros de calidad exigidos. También EEUU ha ampliado las regulaciones en los últimos años, por lo que el cerco se estrecha cada vez más.

El país del fast food, sigue teniendo una población que ya no solo come cada vez peor, si no que también cada vez bebe y fuma más. Lo que ha hecho que muchos donantes que antes podían ser perfectos candidatos y tener semen de calidad, ya no lo sean.

Además, el proceso de donación requiere de ciertos cambios de hábitos, al menos de forma temporal como abstenerse de beber y fumar y, en general, también abstenerse de tener relaciones sexuales por algún tiempo antes de donar. Estas exigencias lógicas para que el semen sea de calidad, echa para atrás a muchos potenciales donantes.

Desigualdad en las donaciones

Los precios para los donantes de semen en EEUU varían sobre manera dependiendo de la clínica. Las menos exigentes pueden ofrecer hasta 50 euros por una pequeña donación aleatoria y donde el donante cumpla unos parámetros básicos de salud. Otras, ofrecen entre 1.000 y 2.500 dólares.

También cada vez las clínicas piden más datos, lo que hace perder una parte del anonimato general a los donantes. Y tampoco todos los estados tienen la misma postura respecto a este sector. El estado de Colorado, por ejemplo, prohibió en 2024 la prohibición anónima de semen. No ha sido el único estado.

Alternativas e innovación en un sector complicado

Con este escenario, varias empresas están desarrollando tipos de negocios y acciones alternativas. California Cryobank, por ejemplo, lanzó el programa Donor Reserve, que ofrece a los clientes con `semen premium´ la opción de ganar 70.000 dólares por donarles semen en exclusiva.

Legacy, otra compañía, promueve activamente la criopreservación del esperma entre los hombres jóvenes, y a su vez, poder vender su material genético en el futuro. Y por su lado, The Seed Scout es un banco de esperma que dispone de la opción “donación con conocimiento”. En ella, los donantes y los hijos de estas donaciones pueden llegar a tener contacto en el futuro si lo desean. A cambio, el precio de la donación es significativamente mayor que el promedio.

Y es que, que duda cabe, el mercado del esperma en Estados Unidos ha cambiado radicalmente en los últimos años convirtiéndose es un negocio de lujo, con precios que además siguen aumentando.

Las regulaciones más estrictas, el crecimiento de la tecnología y sobre todo la escasez de donantes de calidad es cada vez mayor. ¿Y qué ocurre finalmente con todo ello? Que el objetivo de ser madres para muchas mujeres americanas se complicada cada vez más.

