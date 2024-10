"Necesitas inmigración". En 100 años el 80% de la población de España habrá desaparecido con la tasa de fertilidad actual

En un momento en el que el debate sobre la inmigración ha ido creciendo en intensidad, los datos demográficos muestran una realidad diferente: se está produciendo una despoblación rápida y difícil de revertir.

Así, pese a la opinión contraria a la inmigración (a menudo influida por la prensa, los medios y los datos sesgados, como ocurrió con el último CIS), todo indica que la llegada de nuevos trabajadores es lo único que está compensando la baja natalidad en España.

Según compartía el analista Marko Jukic en X, la baja tasa de natalidad es un fenómeno global que no muestra signos de estabilización. Si bien hay excepciones en países pequeños, como Israel y Georgia, la mayoría de las naciones occidentales han experimentado un descenso alarmante en el número de nacimientos.

Según datos de Birth Gauge, en países como Estados Unidos, Japón o China, se prevén caídas (muy) significativas en su tasa de natalidad durante las próximas décadas, con porcentajes de descenso difíciles de resolver: un 47 % en Norteamérica y más de un 80 % en las potencias asiáticas (81 % y 88 %, respectivamente).

España no es la excepción (el gobierno, lo sabe.) En nuestro país, igual que ocurre con Japón o Polonia, la tasa de natalidad es inferior a 1,2. Esto se traduce en un 80 % menos de población natural para 2100, si se mantiene la tendencia en las próximas décadas.

Y no hay indicadores de cambio. La inmigración ha sido la herramienta escogida para mitigar el efecto del envejecimiento y la baja natalidad. Dinamarca, por ejemplo, ha mantenido una población estable, desde los años 80, gracias a los trabajadores y familias migrantes; mientras tanto, su población envejecía y se estancaba.

Based on these latest fertility numbers, we can expect the drop in new people in 100 years to be the following: USA (-47%), France (-46%), Russia (-65%), Germany (-68%), Italy (-78%), Japan (-81%), China (-88%), Thailand (-89%). Turkey, UK, Mexico, etc. all similar.

Un modelo que se ha replicado en gran parte de Europa, pero que no es una solución sostenible a largo plazo: la inmigración, por sí sola, no puede compensar la pérdida del 50 % de la siguiente generación.

En España, pese a la polarización del debate, no hay más opción que asumir que la inmigración (también) es necesaria para mantener un equilibrio demográfico y económico.

Sin inmigrantes, la estructura laboral y los sistemas de pensiones del país se volverían insostenibles en las próximas décadas.

En su día, se esperaba que las potencias emergentes o en vías de desarrollo compensaran la baja natalidad en Occidente. Spoiler: no ha ocurrido.

La realidad es que Brasil, por ejemplo, ha reducido su tasa de natalidad a 1,6 hijos por mujer, mientras que la India, aunque aún mantiene una tasa de 2,0, ha frenado significativamente su crecimiento.

Estas son las mejores cifras.

Todo lo demás, indica un colapso poblacional de magnitud global.

Por ejemplo, es alarmante el caso de Chile, con una tasa de 0,88; o de Tailandia que no supera el 0,95: muy, pero que muy por debajo del nivel necesario para el reemplazo poblacional.

It is in every practical sense numerically *impossible* for immigration to fix this. You can't "make up the difference" with immigration when the difference is 50%+ of an entire generation. Especially not if you're China or the EU and your shortfall is in 100s of millions.