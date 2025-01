La gráfica que demuestra la poca progresividad de los impuestos en España. Las rentas bajas pagan un 30%

La fiscalidad en España se ha convertido en uno de los temas más controvertidos del debate público. A pesar de los discursos oficiales que defienden la progresividad del sistema impositivo, una gráfica que se ha vuelto viral muestra una realidad diferente: las rentas bajas en España destinan aproximadamente el 30% de sus ingresos al pago de impuestos, un porcentaje que no dista mucho del que pagan las rentas altas.

Esto plantea serias dudas sobre la equidad del sistema fiscal y su capacidad para reducir las desigualdades.

La progresividad fiscal implica que quienes tienen mayores ingresos contribuyen con una proporción más alta de sus recursos al sostenimiento del Estado. Esto se consigue a través de impuestos directos como el IRPF, que tiene tramos crecientes de tributación.

En teoría, esta estructura debería garantizar que las personas con menores ingresos paguen menos impuestos en proporción a sus recursos, mientras que las rentas más altas asumen una mayor carga fiscal.

Sin embargo, en la práctica, el sistema fiscal español está lejos de ser plenamente progresivo. Esto se debe principalmente al peso de los de las contribuciones a la Seguridad Social, que son más abultadas en las rentas bajas.

¿Qué proporción de los componentes del coste salarial tiene cada nivel de salario bruto? El salario bruto con un salario neto mínimo sobre el total del coste laboral es 58.910€ con un neto del 52,457% https://t.co/9eaSN8nlUe pic.twitter.com/ksPfW9giX7