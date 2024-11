España está en su máximo histórico de impuestos como porcentaje del PIB. Y con el envejecimiento de la población, irá a más

Los españoles, sumergidos en plena crisis económica y con la inflación disparada, pagan de media 551.185 millones de euros entre impuestos y cotizaciones. A estos se le suman los ingresos de las administraciones públicas. Estos datos, aportados, por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), suponen una cifra récord en cuanto al pago de impuestos como porcentaje del PIB. Un problema generalizado que afecta a toda Europa, pues con el envejecimiento de la población la carga impositiva aumentará sobre los ciudadanos.

Solo hay que ver cómo en 2023, los contribuyentes españoles soportaron un tipo medio del 15,4% en los grandes impuestos, dos décimas más que en un ejercicio. Se cerró el año con un déficit público del 3,64%. Si a la presión fiscal nacional se le suman los aranceles aduaneros y las aportaciones de los bancos al fondo europeo de garantía, el PIB español se incrementaría hasta en tres décimas.

En el segundo trimestre de 2024, la economía española volvió a crecer un 0,8% intertrimestral, un ritmo de crecimiento dinámico y superior al 0,2% registrado en la Eurozona. Además, según estimaciones nuevas del INE, entre 2019 y 2024, el PIB español ha crecido un 5,7%, es decir, 1,0 p.p por encima de la estimación anterior. Solo en 2023, el PIB creció un 2,7%, en lugar de hacerlo un 2,5%, tal y como estaba estimado.

Si pese a la inflación, el estancamiento de la economía de Alemania o unos tipos de interés elevados, la economía española ha mantenido su ritmo de crecimiento dinámico es gracias al impulso y desempeño del mercado laboral y a los datos del turismo internacional. Así pues, la inversión se situó en un 0,4% por encima del PIB en el segundo trimestre y el consumo privado en un 1,4%.

La problemática no solo afecta a España, sino a todos los países de la zona euro, que registran unas cifras récord nunca antes vistas. De hecho, en casi todas las grandes economías del viejo continente ha aumentado el porcentaje de PIB. Alemania alcanzando el 40%, Francia y Dinamarca rozando el 50%, Reino Unido en una subida, sin precedentes, de hasta casi el 40% y países como Italia, Finlandia, Grecia o Noruega consolidados por encima del 40%.

