El informe sobre la pobreza de Intermon Oxfam está tan mal que debería estudiarse en la carrera de estadística como formas de manipular los datos

La elevada inflación y los tipos de interés, así como las malas cifras de empleo y las dificultades para acceder a una vivienda auguran un proceso de recesión económica inminente y, por consiguiente, un aumento paulatino de los niveles de pobreza a nivel mundial. Intermon Oxfam señala que se tardarían 229 años en erradicar la pobreza, aunque solo una década para que el mundo fuese testigo del primer billonario. No obstante, las cifras presentadas por la ONG tienen una cierta manipulación con la que se busca trastocar el mensaje transmitido a la sociedad.

El último informe Desigualdad S.A de Intermon Oxfam señala que los ricos son más ricos, mientras que la población empobrecida irá perdiendo poder adquisitivo paulatinamente. De igual modo, el 10% de la población más adinerada de España concentra más de la mitad de la riqueza del país, mientras que el 50% de los hogares más pobres apenas posee el 8%.

Pese a estos datos, el informe sobre evolución de la desigualdad global de Intermon Oxfam está completamente descontextualizado y presenta importante sesgos ideológicos, ya que los estudios realizados para llegar a estas conclusiones se han efectuado de manera pretenciosa.

En el informe, presentado previamente al Foro Económico Mundial de Davos, se destaca que la riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se ha duplicado desde 2020, pasando de 369.961 millones de euros a 793.818 millones de euros. Esto supone un 114% más, o lo que es lo mismo, unos 13 millones de euros por hora.

El estudio de Intermon Oxfam señala que las desigualdades se acentúan debido a que las empresas están acumulando más poder y dinero y que esto repercute directamente sobre la sociedad. Así pues, los accionistas se habrían beneficiado de las rentas de capital concentradas, en detrimento de las rentas del trabajo.

Un informe sesgado

Llama la atención que Intermon Oxfam compara la riqueza de los cinco hombres más ricos del mundo en noviembre de 2023 con la riqueza de esas mismas personas en 2020, en lugar de hacerlo con quienes eran los más ricos por aquel entonces. Y es que Elon Musk, ni aparecía entre las 40 personas más ricas del mundo en el año de la pandemia.

La intencionalidad de Intermon Oxfam se puede concluir que es manipular los datos. Y es que en 2020 la economía mundial sufrió un crash bursátil, como consecuencia de la pandemia, tomando como referencia para la elaboración del informe la peor semana de los índices bursátiles de ese mes.

Por consiguiente, para demostrar la pérdida del 60% del poder adquisitivo, Intermon Oxfam compara datos de 2019 con datos de 2022, empleando fuentes diferentes y aplicando la inflación hasta noviembre de 2023. No obstante, pese a dicha manipulación, pérdida es del 0,2%. Además, por si fuese poco, el informe señala que el 1% más rico de la población mundial acumula el 43% de los activos financieros globales.

La riqueza de los más adinerados del mundo es riqueza financiera. Y es que : Elon Musk (X, antiguo Twitter), Bernard Arnault (empresario francés del sector de artículos de lujo), Jeff Bezos (Amazon), Larry Ellison (del sector del software) y Warren Buffet (inversor americano) cuentan con entidades que acumulan un elevado valor en Bolsa.

De ahí que decir que si no fuese por estos millonarios el resto de la población mundial sería más rica es una plena manipulación, ya que la renta real sería inferior. Como conclusión, simplemente comparar la riqueza de los fundadores o propietarios de las mayores empresas del mundo con el conjunto de la población mundial es una actitud manipuladora y populista.

Unos indicadores imprecisos

Es cierto que la gran mayoría de la población, en concreto, la mitad, apenas tiene un patrimonio medio de 700 euros. No obstante, el informe de Intermon Oxfam no tiene en cuenta que la demografía influye en la desigualdad de riqueza y, especialmente, la edad. Así pues, la población más joven no suele tener patrimonio porque no cuenta con tiempo suficiente para acumularlo.

Esto se suma a que en los países desarrollados la población suele invertir su patrimonio neto en la compra de bienes, como viviendas, por lo que los niveles de desigualdad patrimonial serán tan elevados.

Además, la mayor parte del mundo sigue viviendo en la más absoluta pobreza material, debido a una falta de desarrollo económico e industrial. No obstante, el informe de la ONG no tiene en cuenta las inversiones en servicios gubernamentales (pago de impuestos, acceso a la sanidad, etc.) y en educación.

Al presentar estos datos tan sesgados, en países como Dinamarca o Suecia se aprecia que el 10% de su población posee el 70% de la riqueza nacional, aunque no se tiene en cuenta la riqueza que supone la formación de sus habitantes ni los servicios públicos.

Asegura que el poder adquisitivo del 60% más pobre ha caído en un 0,2%, pero comparando datos de 2019 con 2022, empleando para ello dos fuentes diferentes; UBS Global Wealth Report para 2023 y Credit Suisse Global Wealth Databook 2019.

De seguir divulgándose informes de este tipo se estará alentando a los pobres a que seguirán siendo más pobres, en lugar de incluir instituciones inclusivas que fomenten un crecimiento económico generalizado en términos globales.