Hasta siete años ha tardado McDonald’s en revolucionar y redefinir su icónica hamburguesa. 2024 llega con más de medio centenar de mejoras para BigMac, tanto en su receta como presentación, que obligará a sus más de 40.000 franquicias distribuidas por todo el mundo a adaptarse a esta nueva fórmula.

McDonald’s presiona ahora a sus franquicias para ofrecer un producto de mayor calidad. Su hamburguesa de referencia será la primera en padecer ajustes en cuanto a ingredientes, procesos de cocinado y presentación en sus establecimientos, refrescando y actualizando además otros productos de la cadena de comida rápida.

Las primeras pruebas piloto se realizaron a finales de 2023 en la costa oeste de EEUU, Australia y otros países, aunque llegarán definitivamente a todo el mundo durante el trascurso del presente año.

En base a esto, Chris Young, jefe de menú global de McDonald’s, destaca la importancia de una transformación integral del sistema que mejore la calidad y que demuestre el compromiso de la empresa para ofrecer sabores excepcionales aunados con una enorme eficiencia.

La principal revolución que se incorpora al Big Mac será optar por un panecillo brioche totalmente nuevo, diseñado para retener más calor durante la cocción. También se quiere colaborar estrechamente con los proveedores para modificar el proceso de deshidratación de las cebollas. De este modo, se aunarán esfuerzos para que éstas se incorporasen a las hamburguesas durante el proceso de cocción.

De hecho, agricultores pucelanos surten de cebollas frescas a la cadena de restauración, otorgando un carácter local, artesanal y puramente fresco a las icónicas hamburguesas Big Mac.

Otros cambios destacados son la incorporación de un queso más derretido, una nueva salsa especial, así como un mejor dorado de las hamburguesas. Para conseguirlo y brindarle una experiencia culinaria renovada y sabores óptimos a sus clientes, McDonald’s aboga por calibrar el espacio en el metal Concha que presiona las hamburguesas en la parrilla hasta el milímetro. De este modo, se evitaría presionarlas demasiado y que se exprimiese todo el jugo. Además, si se cocinan seis hamburguesas a la vez, en lugar de ocho, se mejorarán notablemente tanto la consistencia como el sabor.

