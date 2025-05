Todo el mundo piensa que es más pobre de lo que realmente es. Por eso sorprende ver la distribución de ingresos de un país

Uno de los sesgos más persistentes en la percepción humana es el que afecta a nuestra posición dentro de la escala de ingresos. No importa cuánto ganemos, es habitual creer que estamos peor situados de lo que realmente estamos.

Esta percepción influye en nuestras decisiones políticas, económicas y personales, y se alimenta tanto del desconocimiento como de la desigualdad real.

Una imagen como la que compartimos a continuación, captura este fenómeno de forma especialmente reveladora. Compara el ingreso relativo real con la percepción del mismo y se observa una desviación sistemática: la mayoría de los puntos están por debajo de la línea diagonal que marcaría una percepción perfectamente ajustada.

This figure is striking.



It shows the relationship between where people think they are in the income distribution and where they actually are.



Observations below the line indicate that people think they are poorer than they really are (and the reverse above the line).



