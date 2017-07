El Fundador, la película que te cuenta el secreto del éxito de McDonald’s

The Founder, El Fundador o Hambre de Poder según el país es una película sobre Ray Krock, que aunque no fundó McDonald’s, si fue el que se dio cuenta del potencial del negocio inventado por los hermanos McDonald’s. Todo ello mucho antes de que hubiera cadenas de restaurantes de comida rápida en prácticamente cualquier rincón del planeta.

Ray Krock tuvo una visión del negocio en el que habría un McDonald’s en cada comunidad, en cada pueblo. Las condiciones eran adecuadas, las familias se mudaban a los suburbios de Norteamérica y el país tenía la mayor prosperidad que nunca se hubiera podido imaginar. Había muchas oportunidades de venderles algo, aparte de las casas con jardín y automóviles.

La película es cierto que es una obra de ficción, y deja a Ray Krock como un villano mientras ponen en una buena posición a los hermanos McDonald. En realidad es algo más complejo. A partir de aquí el lector encontrará spoilers sobre la película, aunque esta es como Titanic, todos sabemos que el barco se iba a hundir y en esta película todos sabemos que Ray Krock acabará siendo millonario y dueño del imperio de la hamburguesa.

Viajemos al EEUU de después de la Segunda Guerra Mundial. Mientras las grandes potencias coloniales europeas se han despedazado las unas a las otras, EEUU está casi intacto y ha asumido su rol como líder mundial. La gente considera que los sacrificios han acabado y comienza la buena vida en una era de prosperidad.

Además el país se empieza a motorizar sin límite. Las familias se mudan a los suburbios y la invención de Ford, no el coche sino la cadena de montaje aplicada al mismo, cambian el modo de vivir y consumir de las familias. En este momento surgen los restaurantes “drive in”, en los que uno iba con el coche y era atendido en el mismo. A Ray Krock para entonces lo encontraremos vendido máquinas de hacer batidos a los dueños de estos restaurantes. Su público no era muy deseable y alejaba a las familias de ellos, ya que solían estar poblados por adolescentes rebeldes sin causa, macarrillas que no lo hacían un lugar adecuado para las familias.

En ese momento recibe un pedido extraordinariamente grande de batidoras de un restaurante de San Bernardino, California. Lo que ve ahí le deja asombrado. No es sólo un restaurante adecuado y apto para las familias, sino que al centrarse sólo en los elementos más populares e incrementar la eficiencia es capaz de satisfacer los pedidos en 30 segundos. Los hermanos Dick y Mac McDonald han conseguido aplicar la línea de montaje de Ford al restaurante. Adaptando el negocio han conseguido reducir costes y atraer a los clientes adecuados. Ray Krock interpretado por Michael Keaton no puede sino convencerles con mucho esfuerzo que le dejen franquiciar el restaurante.

Después de convencer a los hermanos McDonald, Ray Krock se lanza a franquiciar el negocio por su Medio Oeste natal. Poco a poco consigue seleccionar bien a los franquiciados, gente que buscaba un empleo y estaba dispuesta a trabajar duro en la franquicia, no gente que simplemente quería aparcar su dinero y obtener beneficios.

La expansión de los restaurantes crece, pero los márgenes que ofrecen las estrictas condiciones de los hermanos McDonald’s no son suficientes para los planes de expansión de Krock. Así que encuentra una fuente de ingresos adicional, los terrenos.

En vez de dejar a los franquiciados elegir y arrendar el terreno a largo plazo, optará por comprar el terreno y arrendar el mismo a los franquiciados. McDonald’s es una importante empresa inmobiliaria, algo que la gente suele desconocer. Eso incrementa sus ingresos, incrementa su control sobre el franquiciado y también hace que su empresa tenga activos tangibles de modo que podrá seguir financiándose.

De hecho en los años venideros el director financiero de McDonald’s Sonneborn declararía:

We are not technically in the food business. We are in the real estate business. The only reason we sell fifteen-cent hamburgers is because they are the greatest producer of revenue, from which our tenants can pay us our rent.