¿Son los problemas del Boeing 737 MAX la gran oportunidad de Airbus?

Los aviones Boeing 737 MAX no pueden volar en ningún lugar del mundo. Tras los incidentes en Indonesia y Etiopía, las autoridades han impedido que sigan dando servicios de pasajeros. Les toca volver a su base y esperar hasta que una solución por el fabricante sea aportada a su problema seguridad.

Esto está afectando a decenas de aerolíneas en todo el mundo, muchas de ellas se encuentran que no pueden dar servicio a sus rutas ya que dependen fuertemente de los modelos 737, y especialmente de la última generación el 737 MAX. Supongo que las empresas de leasing de aviones y de wet lease (alquiler de aviones con tripulación y todo) se están frotando las manos.

La explicación técnica del problema se puede consultar aquí, pero básicamente es que para suplir deficiencias del diseño, se implementó un software de asistencia a los pilotos, parece que este lo que ha provocado es que el avión caiga en picado bajo ciertas circunstancias.

No es la gran oportunidad de Airbus

Lo primero que uno pensaría es que esta es la gran oportunidad de Airbus, las distintas iteraciones del 737 (737, 737 Classic, 737NG y 737 MAX) son el avión de pasajeros más vendido en la historia y Airbus produce el A320neo, el rival más parecido al 737 MAX. ¿Es factible que veamos de repente que las aerolíneas cancelen sus pedidos a Boeing y se lancen a los brazos de Airbus?

Digamos que esto va a ser complicado, para empezar porque Airbus de repente no puede asumir toda la demanda de los aviones “single aisle” (único pasillo) que asume Boeing. Es cierto que tras la incorporación de los Bombardier C-Series rebautizados como Airbus A220 junto con su gama de A320neo se encuentra en una buena posición para hacer frente a los 737, pero eso no implica que la lista de espera que tiene pueda modificarse. Ni aun dedicando los recursos que tiene dedicados a fabricar el gigantesco A380 una vez este deje de fabricarse dentro de tres años.

De hecho, si vemos la evolución de las acciones de Airbus y de Boeing de un mes hasta el pasado viernes 15, vemos que si las acciones de Boeing han caído más de un 10%, las acciones de Airbus no han llegado a subir un 6%, es decir, que aunque esto pueda inclinar ligeramente la balanza a favor de Airbus, no es el fin de Boeing ni el comienzo del monopolio de Airbus. Además Airbus es proveedor de Boeing, algo que no nos debe parecer raro en una industria compleja de alta tecnología, este tipo de relaciones de co-opetencia suceden en muchas otras industrias, pero se abordarán en otro momento.

Si creo que puede favorecer la posición local del fabricante Chino Comac, especialmente en lo que respecta a las aerolíneas chinas. Su C919 no es tan competitivo como el 737 MAX o el A320, pero probablemente sea un producto que va a presentar una fuerte batalla a los aviones europeos y americanos en China, y más ahora que hay dudas sobre el competidor americano en un escenario cercano a una guerra comercial entre el G2.

No es el fin de Boeing, pero no va a salir de rositas

Boeing ha anunciado que el nuevo software que solucionará este problema será distribuido en unas pocas semanas, luego dependiendo del tiempo que tarden las autoridades, especialmente la FAA y EASA, veremos al 737 MAX cruzar los aires. Ya hay cientos de estos aviones volando, y miles encargados, no creo que se vayan a quedar en tierra para siempre.

Por otro lado, dependiendo del escenario próximo veremos al 737 volver a la producción, actualmente paralizada, o con Boeing sacando una versión actualizada y renombrada. Mientras tanto incluso en el peor de los casos (pánico y negativa por parte de los pasajeros a viajar en 737 MAX y rechazo de las aerolíneas al mismo), supongo que veríamos una extensión de la fabricación del 737 NG, que no tiene no sufre problema de seguridad alguno y del que todavía se están entregando unidades, eso sí, no es tan competitivo y avanzado como el 737 MAX.

Además Boeing fabrica varios modelos “widebody” de gran éxito, como son el 787 y el 777 (cuya nueva versión el 777x está a punto de presentarse), Boeing vende más aviones de este tipo que Airbus, por lo que seguiría teniendo una ventaja y fabricación importante, al igual que los aviones brasileños Embraer E-190-E2 con la que se acaban de fusionar y que pueden proporcionar un avión competitivo a los A220 de Airbus. Es decir,** Boeing tiene alternativas a su propio 737 MAX.**

Por otro lado, las aerolíneas ya están hablando de reclamar a Boeing daños y perjuicios por tener a sus 737 parados, esto puede ser un fuerte impacto en las cuentas de Boeing, especialmente cuando se trata de aerolíneas que tienen un uso intensivo de los mismos, que es el caso de Norwegian.

Además, también puede suceder que Boeing pierda ventas entre aerolíneas que en este momento estén decidiéndose entre encargar A320 o encargar el 737 para aumentar o renovar su flota (incluso algún caso para el Comac C919). También puede que cree cierta sospechas sobre su nuevo 777x que presentarán dentro de poco y que también sustituye a otro exitoso avión de Boeing, el 777. En mi opinión es aquí donde está el mayor problema de Boeing, en las dudas que pueda haber como fabricante en el futuro y en los modelos que pueda presentar en los próximos años.

