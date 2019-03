Iberia y el Brexit

Salvo que haya un acuerdo in extremis para prolongar la salida del Reino Unido e la UE, el divorcio duro parece que sucederá finales de este mes. Esto, que sería un fracaso conjunto tanto de las élites de Londres como de las de Bruselas, es un escenario que parece cada vez más real.

Ante este escenario, miles de empresas se estarían preparando, ya hemos visto movimientos en el sector financiero, pero existen otras muchas industrias afectadas por el Brexit duro, entre ellas la industria de las aerolíneas de los pasajeros. Y si hay una aerolínea a la que pueda afectar especialmente, es el grupo IAG y en concreto las aerolíneas Iberia, Vueling y Air Lingus.

¿Por qué no podrían operar tras un Brexit duro?

La industria de las aerolíneas de pasajeros está altamente protegida, de modo que las aerolíneas no pueden ofrecer vuelos entre ciudades de dos países, si al menos una de ellas no es la de la aerolínea. Este es el motivo por el que no vemos a aerolíneas de fuera de la UE ofreciendo servicios interesantes como París – Franckfort o de fuera de EEUU ofreciendo rutas tipo Nueva York – Los Ángeles.

¿Y por qué entonces hemos visto a aerolíneas como Ryananir, EasyJet o Norwegian ofrecer servicios entre ciudades que no son de sus respectivos países (Irlanda, Reino Unido y Noruega)? Esto es debido que existe un acuerdo de cielos abiertos y un mercado común para la UE. De este modo estas aerolíneas tienen toda la UE como si fuera su mercado.

Esto en principio podría salvar a Iberia, ya que la matriz resultante de la fusión, IAG, está domiciliado en Madrid, pero eso no impide que su situación no sea complica por un motivo, protección no protege sólo la sede de la empre, sino a los dueños de la misma. Es decir, la aerolínea tiene que tener para poder operar dentro de la UE, el capital en manos de europeos.

De hecho, ni siquiera el control y o derechos de votos han sido suficientes. Iberia actualmente tiene el 50% de sus derechos de voto en manos de El Corte Inglés, pero eso no ha ido suficiente para garantizar la españolidad y europeidad por consiguiente e Iberia, tiene que estar en manos europeas más del 50% del capital de la empresa. A pesar de la insistencia del gobierno español ante la UE.

¿Dejará de operar Iberia?

Como este escenario es brutalmente complicado para Iberia y en principio por parte de las instituciones Europeas no se quiere perjudicar a ninguna empresa o ciudadano europeo por el Brexit, ante un Brexit duro, Iberia tendrá que presentar un plan para deshacerse de sus inversores no UE, al menos en la medida suficiente como para poder volver a ser considerada europea. Además sólo tendrá seis meses para ejecutarlo. El gobierno español lleva tiempo colaborando con la UE para solucionar este problema.

Es cierto que Willie Walsh, el consejero delegado de IAG, lleva bastante tiempo diciendo en los medios que IAG es una empresa española con sede en Madrid, pero también es cierto que da la sensación de que Iberia e IAG llevan años ignorando el problema de un posible Brexit duro, y confiando mucho a la relación entre Bruselas y Londres que llegaría a un acuerdo. Mientras tanto, su competencia se ha puesto las pilas. Por ejemplo Easy Jet hace tiempo que montó Easy Jet Europe en Austria con el objetivo de seguir siendo una aerolínea europea y ver su negocio intacto. Lo gracioso es que British Airways no parece tener este tipo de amenaza, y que todas sus rutas tienen origen o destino las islas británicas.

No dudo que no haya cientos de inversores en la UE interesados en acudir al capital de IAG para hacerla una empresa cuya mayoría esté en manos de europeos, pero lo que da la sensación es que no se ha pensado en un plan B en los tres años que han pasado desde el referéndum de permanencia del Reino Unido.

Además sucede una pregunta inquietante, si esto está sucediendo con una empresa grande y expuesta a los medios de comunicación como es un aerolínea de bandera ¿qué puede estar sucediendo con los miles de empresas más desconocidas que en Reino Unido y en el resto de la UE dependen fuertemente de esta relación en su cadena de valor? ¿Puede que las consecuencias de un Brexit duro sean más importantes en economía de lo que nos esperamos y estemos a pocos días de una nueva crisis económica en el continente? **

Imagen | Jeroen Stroes Aviation Photography

Imagen | davidshort