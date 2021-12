Whole foods, Zappos, Twitch, MGM: Amazon se está convirtiendo en un conglomerado disperso y la experiencia dice que eso es una mala idea

Amazon se está convirtiendo en un conglomerado de diferentes empresas y cada una de ellas en actuando en diferentes sectores diferenciados. Según la experiencia que se tiene con otras empresas es mala decisión por parte de Amazon.

Dentro de los conglomerados dispersos se crean conflictos de intereses, aunque la estrategia se hace para buscar maximizar el valor de cada una de ellas. La experiencia de General Electric, Johnson & Johnson y Toshiba lo demuestra.

La última adquisición de Amazon ha sido MGM

Amazon empezó como una pequeña librería a principios de la década de los 90 ha acabado convirtiéndose en un gigante que tiene puestas sus manos en diferentes sectores.

La última adquisición que realizó en mayo de este es la compra de MGM por más de 8,4 mil millones de dólares. Esta empresa ha sido la gran competidora de Netflix y de los competidores del mercado.

MGM no fue la mayor adquisición de Amazon que ha invertido más de 30 mil millones de dólares en un centenar de compras de empresas durante su historia. Que han movido a la empresa ha realizar movimientos estratégicos de su empresa.

Amazon ha ido creciendo hasta convertirse en el gigante con presencia en diferentes sectores y también en sectores bien variados, como sería el caso de medios de comunicación, contenidos, comercio electrónico, servicios en la nube, robótica, supermercados, etc.

Las compras de Amazon: Whole Foods, Zappos, Quidsi, Zook, Ring, Kiva Sytems y Souq.com

Le costó a Amazon 13,7 mil millones de dólares la compra de Whole Foods y fue el movimiento estratégico de mayor envergadura de 2013, von uno de los mayores impactos dentro el sector de la alimentación.

La compra de Zappos en 2009 por parte de amazon fue por 1,2 mil millones de dólares. Entro directamente en el sector de ecommerce de comercialización de zapataods, con la compra un año después de Quidsi.

Quidsi (porpietaria de tiendas online diapers.com, soap.com o wag.com) fue comprado por Amazon en 2010 por 545 millones de dólares y fue una compra puramente estratégica, pero en 2017 Amazon vendió el negocio.

Zoox es la empresa de vehículos autónomos que fue comprado por Amazon por 1 mil millones durante el 2020. Twitch Interactive fue un paso más en convertir Amazon en uno de los grandes de Internet durante el 2014 y costó a Amazon 970 millones de dólares.

Ring fue comprado por Amazon en 2018 por 839 millones de dólares y esta empresa fabrica timbre conectados a la wifi para transmitir vídeo en vivo desde la puerta de la casa del cliente hasta su Smartphone o Tablet. Esto ayudo a fortalecer las ofertas de hogares inteligentes de Amazon.

Kiva Systems fue el salto de la robótica de Amazon durante el año 2012 y fue comprada por 775 millones de dólares. PillPack es una cadena de farmacias, distribuidores de medicamentos, etc. que fue comprada por Amazon en 2018 por 753 millones de dólares.

Souq.com es un minorista en línea de Oriente Medio y tenía presencia en los mercados emergentes, y fue compra por 580 millones de dólares en el 2017.

Las malas decisiones ponen en jaque a los conglomerados empresariales

En estas últimas semanas tres conglomerados empresariales se han dividido. General Electric, Johnson & Johnson y Toshiba se han roto en diferentes empresas, una estrategia que tiene el objetivo de maximizar su valor.

No es la primera vez que tras una noticia de este calibre se declara la muerte de los conglomerados, pero no parece que vayan a desaparecer. Aunque General Electric anunció que para sobrevivir se tiene que separar en tres empresas diferentes.

Después Toshiba comunicó sus planes de hacer una ruptura de conglomerado. Poco después Johnson & Johnson hizo lo mismo tomando la decisión en público que se va a dividir la empresa.

Las valoraciones que existen de algunos activos son exigentes y en la parte de los conglomerados con distintas empresas en diferentes sectores tienen un peso fuerte la valoración y esta puede ser mucho mayor si se separan las empresas. El mercado tiende a valorar las empresas diversificadas por debajo de la suma de todas sus partes, lo que se denomina ‘descuento de conglomerado’.

En el caso de General Electric se ha centrado en el sector de la salud, energías renovables, digitales, aviación, etc. Que si se gestionan de forma separada tendrá un mayor crecimiento.

Johnson & Johnson va a dedicar una parte del segmento del consumo, con una facturación de 15 mil millones de dólares y otra de medicamentos y maquinaria sanitaria con ingresos de 77 mil millones, y la división médica emprende su camino empresarial siendo un segmento maduro y con márgenes reducidos.

La separación de Johnson & Johnson se produce por las demandas en los tribunales, ya que su farmacéutica se enfrenta a demanda multimillonarias por el tema de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos y por las acusaciones que el polvo de talco que se vendía producía cáncer.

Por otra parte, Toshiba tiene apuros financieros y diferentes escándalos desde hace algunos años, en 2015 inflaron beneficios durante 6 años, en 2017, su filial nuclear de Estados Unidos quebró y, en 2021, el Gobierno neutralizó las propuestas de los accionistas extranjeros.

La percepción de los conglomerados empresariales es negativa

A veces el mercado premia la diversificación y a veces se empuja a la especialización. El mercado actual castiga a los conglomerados de empresas. Porque existe una percepción de poca innovación.

O se puede percibir que la innovación que en algún momento ya está saturada, que es una industria ya madura. No encaja en las tendencias. Son empresas que han tenido mucho éxito, pero que ahora mismo, si no cambian, no consiguen competir.

Se puede decir que el error inicial es hacerlos, ya que en ocasiones los gestores apuestan por crear imperios que resultan en gigantes inconexos y conglomerados que después se ven que el nivel a medio largo plazo suele ser muy malo.

Aunque no es la primera vez que se presagia la muerto para los conglomerados y, sin embargo, el modelo sobrevive.

Imagen | Eddie