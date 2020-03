Ayudar a las empresas está bien, pero no deberíamos olvidar a los más desfavorecidos

Ayer se anunció el Real Decreto que declara el estado de alarma en toda España, que entre otras medidas restringe la libertad de circulación de los ciudadanos y el cierre de muchas actividades comerciales. También el cierre de la hostelería, y esto es importante por algo que voy a comentar más adelante.

Dicen algunos medios que parte de las discrepancias dentro del gobierno han sido las ayudas y otras medidas económicas que no tendremos hasta el martes, así como en parte el reparte de poder entre distintos partidos y entre comunidades autónomas. Para las medidas económicas y ayudas a empresas tendremos que esperar el martes, que como nos comentó nuestro compañero Remo pueden ser muy necesarias si no queremos a finales de abril tener buena parte de las empresas del país en concurso de acreedores.

No obstante, las ayudas a las empresas no son suficientes. Especialmente porque hay muchas personas que actualmente no están en una situación a las que dichas ayudas les van a ayudar directamente. Ya sea porque no tienen trabajo o porque tienen contratos temporales que no se van a renovar en un momento de incertidumbre como el que tenemos ahora en España (y en Europa).

La pobreza en España

Por ejemplo pongamos el ejemplo de Luisa García Capapey, una señora de Zaragoza que lleva años pidiendo ayuda por Twitter para conseguir un trabajo cualquiera, aunque sea poco cualificado por unas horas, para ella o su hijo. A veces incluso su hijo tiene que vender sus humildes pertenencias. Sobre sus problemas ya han hablado mejor de lo que yo lo haría en La Vanguardia.

Desafortunadamente Luisa no está sola en España en su mala situación económica. En 2018 en España la tasa de pobreza AROPE (At Risk Of Poverty or social Exclusion en inglés, en riesgo de pobreza o exclusión social) era del 26,1% según el INE. Además el 5,4% de la población tenía una escasez material severa y el el 10,7% baja intensidad en el empleo.

Según la encuesta de condiciones de vida, en 2018 el 7,3% de la población tenía retrasos con los pagos relacionados con la vivienda habitual, el 10,4% mucha dificultad para llegar a fin de mes y el 36% no tienen capacidad para hacer pagos imprevistos. Pensemos por ejemplo la necesidad de reparar un coche, remplazar una nevera o una intervención de un dentista.

Sigo opinando lo mismo que hace casi un año, el mayor problema que tenemos en España es el desempleo y la falta de voluntad de nuestros políticos de resolverlo. Buena parte de los problemas de pobreza en España se solucionarían con un mayor nivel de empleo que permitiera a personas como Luisa o su hijo mayor conseguir una fuente de ingresos mínimamente estables y suficientes para vivir dignamente. Y con ellos ese 5% que vive peor en España.

El cierre del país debería ir acompañado de ayudas a los más débiles

Uno de los puntos que se han hecho para acabar con los problemas de salud pública es el cierre obligatorio de los establecimientos de hostelería. Esto es un problema, porque aunque necesario para mantener a la gente en su casa y que se mantenga una cuarentena que cierre el país, también va a afectar mucho a los más débiles económicamente, que muchos acaban encontrando trabajo en la hostelería que es intensivo en mano de obra no cualificada, a veces simplemente ayudando en el empleo estacional que tenemos en verano por el turismo. Esto ya lo han comentado nuestros compañeros de Pymes y Autónomos.

Como ya dijimos, una cuarentena equivalente a la de China nos va a conducir a una recesión económica, y esta va a suponer un golpe especialmente a aquellos que no pueden teletrabajar o cuyos servicios no permanecerán abiertos por no ser considerados esenciales.

Por este motivo, si se hacen ayudas a empresas, deberían hacerse ayudas a aquellos más débiles económicamente hablando para sobrellevar este estado de alarma y confinamiento, que aunque necesario, puede afectar a los más débiles de España. Espero que el martes haya medidas sociales en el consejo de ministros. No sólo se trata de frenar una pandemia, sino que esta no se lleve por delante a los que están en peor situación.

