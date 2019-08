Los curriculums de nuestros presidentes del gobierno

¿Qué debe tener el curriculum de un presidente del gobierno? Recientemente se ha hablado del curriculum de 23 páginas de Pablo Iglesias (nota a los lectores, no hace falta extenderlo tanto). En realidad sobre los curriculums de nuestros gobernantes y candidatos políticos se suele hablar mucho, aunque creo que en la práctica en ningún lugar se elige al jefe del ejecutivo por su curriculum (por muchas páginas que tenga).

No obstante, si puede ser un ejercicio revisarlo, al igual que se revisan muchas cosas de los candidatos. Pero lo primero de todo es plantearse ¿qué necesitamos del presidente del gobierno?

¿Qué tendría que tener un candidato para estar bien preparado?

Pensemos en todos los aspectos en los que va a tener que lidiar un presidente del gobierno:

Defensa y ejército

Relaciones Internacionales

Política y relaciones de la UE

Justicia

Mantenimiento del orden público

Agricultura

Industria

Turismo

Educación

Salud pública

Mercados financieros y supervisión de los mismos

Política territorial (autonomías, provincias, ayuntamientos….)

Cultura

Ciencia e Investigación

Emprendedores y gestión de empresas

Fiscalidad

Mercado laboral

Política migratoria

Etc

Bien, ahora ¿hay una persona en España que haya tenido algo de experiencia en todos estos temas? Lo más probable es que no, si la tuviera seguramente sólo tendría seis meses en cada una a lo sumo. Sería un aprendiz de todo y maestro de nada, un renacentista en un tiempo en el que cada vez estamos más especializados.

Además pensemos en otras habilidades que son más cross funcionales, es decir que aunque no son campos de conocimiento o de actuación, son necesarias para un presidente del gobierno:

Gestión del día a día , estamos hablando del mayor empleador de España, el mayor presupuesto del pis, todos los días va a haber que tomar docenas de pequeñas decisiones que no serán conocidas salvo para los pocos a los que les impacte.

, estamos hablando del mayor empleador de España, el mayor presupuesto del pis, todos los días va a haber que tomar docenas de pequeñas decisiones que no serán conocidas salvo para los pocos a los que les impacte. Gestión de emergencias, muchas veces van a ser decisiones rápidas y bajo presión. Va a haber crisis diplomáticas y humanitarias, puede que incluso guerras. No es fácil para una persona que nunca ha tenido responsabilidad hacer esto.

También muchas veces se habla de que es importante la experiencia en la empresa privada para nuestros políticos? ¿Acaso es mejor la experiencia en la empresa privada en cargos de poca responsabilidad que la experiencia en la pública en cargos de responsabilidad? ¿Va a saber mejor un encargado de turno de una cadena de comida rápida que alguien que lleva diez años en una oficina de un organismo relevante para tomar una decisión?

Tiene asesores

Una respuesta que suele venir mucho es, un político no tiene que saber de todo, para eso tiene asesores. Estoy completamente de acuerdo con la necesidad de tener asesores, mi pegunta es, si no sabe nada del tema ¿cómo va a distinguir a los asesores buenos de los malos?

Es decir, supongamos que hablamos de la posibilidad de poner un nuevo impuesto ¿nos parece adecuado alguien con experiencia en la industria o colectivo que va a ser afectado? ¿Nos parece adecuado un asesor fiscal que lleva años asesorando a clientes sobre cómo pagar menos impuestos? ¿Nos parece adecuado un recién graduado en ADE y Derecho primero de su promoción con muchas ganas de trabajar duro? ¿Nos parece adecuado un profesor de economía de universidad especializado en el impacto de los impuestos? ¿O quizás sea una buena idea preguntar a un inspector de Hacienda con 25 años de experiencia?

Se puede opinar que lo ideal es tener el consejo de todos ellos (no he puesto perfiles especialmente malos), pero el día tiene 24h para todos y hay mucho que hacer ¿y si sólo podemos dedicarle 20 minutos en total por teléfono porque hay una cumbre de urgencia sobre el Brexit, con quién hablaríamos?

También habrá que ver las cualidades personales de cada una de esas personas, por ejemplo puede que suceda que a pesar de su inexperiencia el mejor es el joven porque tiene una buena capacidad de resumir y va a encargarse de hablar con todos los otros. Es decir, no todo es tan sencillo. Eso sí, en el papel no quedaría como un buen asesor por su falta de experiencia.

La mejor preparación previa

¿Cuál es la mejor preparación previa para un cargo? Pues normalmente haberlo ejercido ya, o haber ejercido uno bastante parecido. En España tenemos diecisiete comunidades autónomas, junto a otras dos ciudades autónomas y también tenemos algunas ciudades grandes en las que haber sido alcalde implica un trabajo complejo y su administración es más grande que algunos micro-estados. Para mí, salvo por la parte internacional, esto es lo más parecido a una preparación previa.

No obstante, eso significa que muchos candidatos nunca podrían serlo, si fuera obligatorio. Por ejemplo los nuevos partidos que no tuvieran representación regional jamás podrían acercarse. Donald Trump nunca hubiera sido presidente porque no fue alcalde o gobernador de Nueva York. Uno de mis políticos favoritos del siglo XX, Lee Kuan Yew, tampoco habría alcanzado responsabilidad en Singapur porque no había ejercido antes una posición parecida, mientras que creo que dentro de los problemas que dejó en la ciudad estado, creo que hay pocos ejemplos de políticos que han conseguido sacar a un país de la pobreza y ponerlo entre las economías más desarrolladas del mundo.

Mientras tanto, seguiremos en debates inútiles sobre si el CV de tal o cuál político es mejor (de esto llevamos décadas en internet), cuando en el fondo lo que se defiende es aquel que es de nuestra cuerda política o que nos defiende mejor. Quizás deberíamos de ser un poco más honestos a este respecto con nosotros mismos.

