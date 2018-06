Las Guerras Comerciales de Trump (II)

Donald J Trump está declarando una guerra comercial a los que han sido hasta ahora los principales aliados y socios comerciales de EEUU: la UE, Canadá, México, China… El gran problema, es que cada vez que hay una guerra comercial, la economía se resiente.

La UE ya está tomando medidas arancelarias, y seguramente los demás países no se vayan a quedar quietos. Además aunque todo ha empezado con el acero y el alumnio, parece que Trump no se va a quedar ahí y va a dedicarse a poner aranceles a otros productos, muchos de los cuales pueden poner en problemas hasta a la economía española.

Todo esto comenzó con los aranceles al acero y al aluminio, aunque la verdad es que si algo hay que reconocer es que Donald Trump está cumpliendo su campaña de defender el proteccionismo. Siempre quiso obligar a Apple a fabricar los iPhones en EEUU en vez de en China (da igual que China tenga que importar la mayor parte de los componentes de un iPhone para poder ensamblarlo), aunque de momento ha comenzado con estos productos.

Cuando Trump anunció los aranceles al acero y al aluminio, la UE pensaba que podría conseguir una prórroga, una exención. Al fin y al cabo en la desarrollada Europa no se podría pensar que podría hablar de dumping (subvención a las exportaciones) por parte de los gobiernos ni de salarios bajos, no obstante por parte de la administración Trump se ha decidido pasar a aplicar los aranceles ya.

La UE ha decidido responder poniendo aranceles estratégicamente a productos procedentes de los estados que han votado a los republicanos en las últimas elecciones. Así que en una primera fase habrá impuestos del 25% a 186 productos como zumo de naranja, arándanos, arroz, maíz, whisky, tabaco, cosméticos, vaqueros y acero con unimpacto de 2.800 millones de euros, en una segunda fase serán aranceles de un 10% a 163 productos como laca, toallitas, mantas o cerámica con un impacto de 3.600 millones de euros. La idea es que es el mismo impacto que tendrá en las economías europeas los aranceles al acero y el alumnio.

Pero parece que Donald Trump no se quiere quedar ahí, sino que piensa seguir con otros productos. Por ejemplo ahora se habla mucho de los coches. Si en su momento se dedicó a amenazar a los fabricantes de coches norteamericanos para que no se llevaran la producción de ciertos modelos a México, ahora amenaza a los fabricantes alemanes.

Según la revista alemana WirschaftsWoche Trump le dijo a Macron que pensaba vetar los coches alemanes, hasta que no quedara un único Mercedes por la Quinta Avenida. Aunque es cierto que vetar a Mercedes y BMW es complicado porque tienen plantas de producción en EEUU, (donde, sorpresa, incluso fabrican coches que envían a la UE), Audi y Porsche no tienen ni una única planta desde la que podrían saltarse la restricción a los coches fabricados en Europa.

Aunque España apenas exporta coches a EEUU, es cierto que la industria de componentes española si produce piezas que muchas veces acaban en coches alemanes exportados a EEUU. Así que al fabricar cosas que van dentro de otras cosas que se venden a EEUU, si podemos vernos afectados por las decisiones de Donald Trump.

Please tell Prime Minister Trudeau and President Macron that they are charging the U.S. massive tariffs and create non-monetary barriers. The EU trade surplus with the U.S. is $151 Billion, and Canada keeps our farmers and others out. Look forward to seeing them tomorrow.