Netflix le adelantó 10 millones de euros para hacer una serie. Se los fundió en criptomonedas, Rolls Royces y acciones

Controvertido, audaz y suspicaz. Faltarían calificativos para definir al escritor y director de cine británico Carl Erik Rinsch. Su nombre ha saltado a la fama y no precisamente por su excelencia cinematográfica, pues solo ha producido una película, ’47 Ronin’. Se encuentra en el punto de mira después de despilfarrar cerca de 11 millones de dólares del presupuesto que le dio Netflix para una serie de ciencia ficción y gastárselo en criptomonedas, acciones y otros lujos.

La serie nunca se llegó a emitir, ni está ni se le espera. En 2021 Netflix se dio por vencido, pero aún así han iniciado los trámites legales oportunos contra Rinsch por incumplimiento de contrato. A raíz de unos informes recientes que ha publicado New York Times, han trascendido las claves de este polémico caso que gira en torno a la serie ‘Conquest’.

La parte peculiar de esta historia es que el propio Rinsch ha iniciado un procedimiento de arbitraje confidencial contra Netflix, buscando una compensación de 14 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, así como incumplimiento de contrato. Se espera una batalla judicial que irá para largo.

Todo empezó en otoño de 2018. Un cineasta poco conocido, Rinsch, presentaba un proyecto innovador de ciencia ficción que hablaba sobre humanoides. En una época en la que la demanda de series y contenido audiovisual era elevada, con el auge de nuevos servicios de streaming de Disney, Apple y NBCUniversal, la propuesta del cineasta británico parecía llamativa.

