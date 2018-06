Youtubers en Andorra, la competencia fiscal existe y cada vez va a ir a más

Recientemente un youtuber ha optado por marcharse a Andorra para pagar menos impuestos, para los que estén más cercanos a la prensa seria y alejados del salseo, puede que ni se hayan enterado la noticia, pero cada vez más estamos viendo cómo estos nuevos famosos se están yendo al país pirenaico, para pagar menos impuestos.

En realidad esto ha provocado que muchas personas se hayan indignado, porque parece que no quieren pagar impuestos, lo cual los vuelve en unos seres malvados que no quieren compartir su éxito con los demás, especialmente con el público de los youtubers, que suele ser joven, muchas veces estudiante, desempleado o precario. Es decir, que no es el mejor público para decirle que te vas a pagar menos impuestos para no pagarle la sanidad y la educación.

Para los que están desconectados de Youtube ¿gana tanto un chaval haciendo vídeos desde su habitación llena de figuritas frikis? Pues muchos chavales ganan mucho más que señores con corbata que acuden a su trabajo en una berlina alemana. Hace años ya se hablaba de unos ingresos de entre 30.000 y 50.000 euros mensuales, sí mensuales, no me he equivocado con el periodo. Y eso los españoles, los norteamericanos mejor pagados podían estar en millones de dólares anuales.

Andorra, ya no es paraíso fiscal, pero te pide pocos impuestos y es ideal para youtubers

Andorra hace años que no está en la lista de paraísos fiscales, pero requiere pocos impuestos. Si el tipo máximo está en el 45% en España a partir de los 60.000 euros, en Andorra es del 10% a partir de los 40.000. Es que claramente en Andorra se pagan menos impuestos y compensa aunque el nivel de vida sea cada vez más caro.

Además Andorra es un destino muy adecuado para aquellos youtubers españoles de éxito, la conexión a Internet es excelente por un lado, mientras que está lo suficientemente cerca como para poder acercarse a ver a la familia y amigos, o también para poder ir a quedadas, convenciones o eventos de prensa. Se puede ir en coche o usar la parada de AVE más cercana que nos deja en Madrid o Barcelona (que seamos claros, es dónde se hace todo).

Aunque ha sido el caso de LolitoFernandez el que ha levantado la liebre, no es el único Youtuber que se ha marchado a Andorra. Por ejemplo tenemos listas de youtubers que se están yendo a Andorra, tanto en medios como recopilaciones en forocoches.

Esto va a suceder cada vez más, indignarse no sirve de nada

Dicen que si hay paraísos fiscales es porque existen los infiernos fiscales. Bien, cada vez más existen empleos u ocupaciones a las que uno se puede dedicar sin depender de la situación. Ya sea fiscalidad, clima, cultura o cercanía a amigos y familiares, hay motivos para vivir en un lugar distinto al que se podría esperar por nuestra ocupación, o en el que hemos nacido. Los youtubers lo saben, y es normal que se pregunten que por qué están pagando tanto, si podrían pagar muchos menos impuestos en otro sitio.

Es cierto que puede que tu público te abandone, total o parcialmente, cuando sepa que te has ido del país para pagar menos impuestos, pero tengamos en cuenta que muchos de ellos tienen audiencia en Latinoamérica, donde este tipo de situación entre la fiscalidad de España y Andorra les pilla a miles de kilómetros, con lo cual no va a suceder que habrá a quien no le importe o que incluso esté de acuerdo (no todos los quinceañeros opinan que todo debe ser proporcionado por el estado).

De hecho el problema de Lolito Fernandez, en mi opinión, es que no ha tenido tacto en decir el m0optivo de irse a Andorra. Se me ocurren varios motivos para decir que me voy a vivir a Andorra no financieros, como su naturaleza, querer probar a vivir en el extranjero, los deportes de montaña, etc. O incluso no contarlo, no hace falta si lo único que enseñamos es nuestra habitación.

Estoy seguro de que el próximo youtuber que se vaya a Andorra lo hará con la lección aprendida y no se irá a los Pirineos montando un escándalo, sino discretamente y sin hacer ruido.

¿Se puede hacer algo?

¿Se puede hacer algo para evitar que los youtubers y demás se vayan a países con mejor fiscalidad? La respuesta más fácil es decir que bajar los impuestos, pero la verdad es que la mayor parte de la actividad económica en España sigue pegada al territorio, tenemos un estado del bienestar con unas fuertes coberturas que hacen que hacen que sea necesario recaudar como locos. A pesar de lo que afirmamos, el fraude fiscal y la corrupucón no son tan grandes, y la mayor parte del presupuesto se va en prestaciones sociales (pensiones, sanidad, ayudas, educación…).

No obstante, eso no significa que no haya mucho margen de mejora en la gestión presupuestaria y en la política económica, de modo que se podrían obtener muchos beneficios de una mejor gestión de lo público en España.

Pero sí se debería de concienciar de lo que significa el coste de nuestro estado del bienestar. Las pensiones cuestan, pero también la sanidad y la educación. ¿aben los estudiantes lo que cuesta un curso suyo en la universidad o en la escuela? ¿Se dan cuenta del fuerte gasto que suponen para los demás cuando repiten curso? Quizás haya llegado el momento de que se empiece a rendir cuentas de lo que de verdad cuestan las cosas.

