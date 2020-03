Los grandes bancos prevén caídas catastróficas en la economía por el coronavirus

Hace algo más de un mes hablábamos sobre como la cuarentena en Wuhan del coronavirus COVID-19 tenía a todos los analistas del mundo intentando determinar el impacto en la economía china y en la economía mundial. No obstante para entonces los casos estaban principalmente en China, no como ahora que Europa es el mayor punto del brote. Bien, muchos grandes bancos están haciendo previsiones sobre el coronavirus, y no son nada halagüeñas.

Como ya adelantamos, una cuarentena en España iba a suponer una recesión. Entre otros motivos, porque una situación como el estado de alarma que estamos viviendo, prohíbe buena parte de la actividad productiva. Además muchos productos no se estarán comprando por el motivo de estar encerrado en casa. ¿Para qué queremos ropa nueva si estamos en casa habitualmente con ropa vieja o pijama? ¿Para qué queremos un comprar productos para agasajar a nuestras visitas, si no podemos recibir visitas. Todo esto sin contar el impacto en sectores como el turismo. ¿Quién vendrá si no puede salir de su casa?

Así que ¿cuánto caos predicen los grandes bancos del mundo? Aunque discrepan mucho en sus predicciones, todos prevén que el segundo trimestre de 2020 va a ser muy duro. Aunque posiblemente para eso no nos haga falta algo muy duro ¿Quién no tiene en su entorno a alguien con el negocio cerrado? ¿Quién no tienen en su entorno a alguien cuya situación laboral no se haya resentido por haber sufrido un ERTE? ¿Cuántas empresas no están funcionando a medio gas?

Las previsiones de los bancos de inversión

Deutsche Bank: el gigante alemán predice que el PIB de la zona euro se resentirá en el primer trimestre del año, pero lo más duro lo veremos en el segundo trimestre del año, donde la caída del PIB superará el 22% para la zona euro y será de un 13% para EEUU. Esta sería la mayor caída del PIB desde la Segunda Guerra Mundial.

Goldman Sachs espera que el PIB de España se reduzca un 1,3% a lo largo de 2020. Su previsión era un crecimiento del 1,8% durante 2020.Además prevé un decrecimiento del 1,7% para el conjunto de la eurozona. También prevé un decrecimiento del 24% del PIB trimestral en EEUU y que 2,25 millones de estadounidenses soliciten la prestación por desempleo en los próximos días (en España CEPYME preveé 300.000). En su newsletter el 28 de febrero, lo llamaron el cisne negro de 2020 (como hicimos nosotros unos días antes) y esperan que el COVID-19 permanezca en el futuro, convirtiéndose en otra enfermedad más sin que llegue a ser erradicada.

por su lado espera que el PIB de España se reduzca en un 5,5% durante 2020, para el conjunto de la UE-27 (sin el Reino Unido) calcula un decrecimiento del 5%. JP Morgan espera una contracción del 4% en el primer trimestre para Estados Unidos, pero después será peor, un 14%. Para la zona Euro lo dice peor, un 15% de disminución del PIB en el primer trimestre y un 22% en el segundo.

La buena noticia: durará poco

La buena noticia es que casi todos estos grandes bancos esperan una fuerte recuperación en la segunda mitad del año y también crecimiento económico durante 2021, es decir, una vez acabe la crisis del coronavirus, todo debería estabilizarse en los próximos meses.

Goldman Sachs espera que España crezca un 4,3% en 2021 y Morgan Stanley incluso más, un 5,5% de crecimiento del PIB nacional. Para la eurozona prevén entre un 3,5 y un 5,5% de crecimiento en 2021. JP Morgan espera un crecimiento del 8 y el 4% en el tercer y cuarto trimestre del año en EEUU y espera que en la UE tengamos un crecimiento del 45% en el tercer trimestre y del 3,5% en el cuarto trimestre.

En general para esto se basan en como parece que está evolucionando la economía china una vez la cuarentena ha finalizado y la gene puede volver a salir a la calle. Las personas salen de su casa, vuelven a trabajar y consumir a rápido ritmo una vez finaliza la cuarentena y parecen volver a su ritmo habitual.

Pregunta a los lectores ¿creen que estos bancos aciertan con sus predicciones económicas para los próximos meses y el año que viene o están equivocados? Y si están acertados o equivocados ¿por qué lo piensan?

