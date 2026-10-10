Los funcionarios de la Seguridad Social coinciden: “La jubilación hay que solicitarla, no se resuelve automáticamente”

Si bien todos soñamos con apagar el despertador por última vez, el paso a la jubilación no es un interruptor que salte de forma automática, sino un trámite que depende enteramente de nosotros. Según recoge elEconomista.es haciéndose eco del experto en pensiones Alfonso Muñoz, la pensión de jubilación debe solicitarse ante la Seguridad Social y no se reconoce automáticamente por el mero hecho de alcanzar nuestra edad ordinaria. Era una noticia esperada.

De hecho, dar por sentada la burocracia nos puede dejar sin ingresos en una etapa donde la tranquilidad económica es vital para cualquier familia. Podemos cursar el papeleo de forma presencial con cita previa o por la vía telemática. Pero, ¿cuándo es el momento exacto para hacerlo sin pillarnos los dedos? La normativa general nos permite presentar nuestra solicitud en una ventana que va desde los tres meses antes hasta los tres meses después del momento en que dejamos de trabajar, en los supuestos en los que se aplica esta regla.

Y es que, si se nos pasa ese plazo posterior, podemos perder parte de los efectos económicos de la pensión. Aunque el derecho a cobrar una pensión contributiva de jubilación es imprescriptible a nivel legal, tal y como fija el artículo 212 de la Ley General de la Seguridad Social, cuando la solicitud se presenta después de ese plazo, los efectos económicos tienen una retroactividad máxima de tres meses desde la fecha de presentación. Más allá de esa frontera, las cantidades correspondientes a periodos anteriores no se recuperarán.

Cómo solicitar la jubilación y cuándo empezará a cobrarse

A día de hoy, y para esquivar las dificultades de conseguir citas previas físicas con sus consiguientes retrasos, el trámite telemático a través del portal Tu Seguridad Social se dibuja como una alternativa especialmente cómoda. Siempre que contemos con los sistemas de identificación electrónica necesarios, claro. Nos encontramos ante una Administración que, recordemos, cuenta con un límite legal de 90 días para resolver y notificar los expedientes de jubilación, por lo que el miedo a quedarnos bloqueados sin percibir nuestro sustento principal es bastante natural. Quizás no tanto.

Los últimos datos del organismo público confirman que los funcionarios están pisando el acelerador con este trámite en concreto, situando el tiempo medio de resolución de las pensiones de jubilación en 7,46 días en julio de 2026, según los datos difundidos por la Seguridad Social. Un tiempo de resolución que acelera, y mucho, los planes de retiro de los españoles y que queda muy por debajo del plazo máximo legal. Eso sí, para que ese reloj empiece a correr a nuestro favor, primero debemos toparnos de bruces con el ya mencionado “hecho causante”, que en pleno 2026 ha vuelto a cambiar sus reglas subiendo un poco más el nivel de exigencia.

La pregunta es, ¿cuándo nos toca retirarnos oficialmente? Con la llegada de este año, la edad ordinaria de jubilación se ha situado de forma definitiva en los 66 años y 10 meses para todos aquellos perfiles que no puedan demostrar al menos 38 años y tres meses de cotización previa, complicando así a algún que otro trabajador veterano el ansiado final de su carrera profesional. Solo quienes acrediten al menos esos 38 años y tres meses de cotización podrán jubilarse a los tradicionales 65 años. Eso sí, la edad de jubilación y el porcentaje de pensión son cuestiones distintas: en 2026 se necesitan 36 años y seis meses de cotización para alcanzar el 100 % de la base reguladora.

Pero el papeleo no se congela el día que la nómina empieza a llegar al banco, sobre todo si la cuantía resultante no da para que cada persona pague su fiesta y nos vemos abocados a seguir en activo de una forma u otra. A partir del pasado mes de agosto, los pensionistas que decidan volver a trabajar como autónomos acogiéndose a las nuevas reglas de la jubilación flexible podrán compatibilizar su actividad con el 25 % de la pensión, siempre que cumplan los requisitos establecidos, entre ellos no haber estado de alta como trabajador por cuenta propia durante los tres años inmediatamente anteriores al hecho causante. Sea como fuere, el Estado ha introducido nuevas reglas para compatibilizar la pensión con el trabajo por cuenta propia.

Imagen | Deniz ŞENGÜL (vía Pexels)