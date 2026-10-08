Es oficial, el SEPE cambia las reglas para pedir el paro o subsidio por desempleo de forma telemática

Realizar gestiones electrónicas con el Servicio Público de Empleo Estatal dejará de exigir el certificado digital de la FNMT o estar dado de alta obligatoriamente en el sistema Cl@ve. El organismo estrena nuevos métodos de validación, basados en SMS y datos de contraste, para confirmar trámites evitando desplazamientos innecesarios a sus oficinas. O eso esperan lograr.

¿Qué ha pasado? A partir de ahora, se amplía el abanico oficial para identificarse al tramitar subsidios. La idea es sencilla. Además de los métodos habituales, el SEPE permite usar un código temporal enviado por SMS o email al contacto registrado. Si eso falla, entra en juego el “dato de contraste”: se puede solicitar información que permita comprobar la identidad del usuario. E incluso puedes llamar por teléfono, facilitar la clave al agente y confirmar el papeleo de viva voz. Todo queda grabado y registrado en tu expediente con la misma validez legal que estos sistemas de identificación en los procedimientos en los que se aplican.

El motivo: el colapso presencial

Quizás suene a mera actualización informática para modernizarse, pero... ¿Cuál es el problema de fondo? Apenas unos meses antes de implantar esto, en marzo de 2026, un estudio de la OCU puso de manifiesto los problemas para conseguir atención presencial. En más de la mitad de los intentos resultaba imposible conseguir una cita previa en la misma ciudad para determinados trámites del Instituto Nacional de la Seguridad Social. En el caso del SEPE, la organización también detectó problemas de disponibilidad y demoras en varias ciudades. “Es inaceptable”, zanjaba la organización al denunciar las dificultades para gestionar trámites de la Seguridad Social y del organismo de empleo.

Una cifra: 28 días. En el caso del SEPE, la OCU detectó que en ciudades como Bilbao las citas disponibles podían situarse en torno a los 28 días, mientras que en otras localidades las esperas eran incluso mayores. Lo que deja botando la auténtica razón de estos atajos telemáticos: si las delegaciones físicas tienen problemas para atender la demanda y para hacerlo online exiges unos pertrechos informáticos que buena parte de los afectados no maneja, el embudo social y administrativo es crítico.

Y es lógico. En un ecosistema laboral donde cualquier variación altera las cosas, como perder el subsidio por cobrar una herencia, sin ir más lejos, que exige notificaciones y revisiones de las rentas, el sistema necesitaba facilitar los trámites. Con esta jugada de los códigos temporales, la administración amplía las vías para realizar gestiones sin necesidad de desplazarse físicamente a una oficina.

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