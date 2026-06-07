La Seguridad Social puede suspender el pago de la baja por incapacidad temporal a los trabajadores que abandonen el tratamiento médico sin justificación

La baja por incapacidad temporal funciona como una protección económica mientras una persona recibe asistencia sanitaria y está impedida para acudir a su puesto de trabajo. Pero esa protección tiene una condición de fondo: el sistema cubre una situación de recuperación, no una baja prolongada artificialmente por desentenderse del tratamiento.

Según recoge NoticiasTrabajo, la Seguridad Social puede suspender el pago de la prestación cuando el beneficiario rechaza o abandona el tratamiento médico prescrito sin justificarlo. La base está en el artículo 175.2 de la Ley General de la Seguridad Social, que habla expresamente de suspender el subsidio si, “sin causa razonable”, el beneficiario rechaza o abandona el tratamiento indicado.

La baja médica no es un cheque en blanco

La incapacidad temporal, más conocida como baja médica, cubre a los trabajadores mientras reciben asistencia sanitaria y no pueden desempeñar su actividad profesional. La Ley General de la Seguridad Social la define para casos de enfermedad común o profesional y accidente, sea o no laboral, siempre que exista asistencia sanitaria e impedimento para trabajar.

La clave está en que la prestación tiene una finalidad: permitir que el trabajador se cure o mejore lo suficiente para reincorporarse a su puesto. Es, en palabras del texto original, una especie de “paraguas” económico mientras dura ese proceso.

Por eso, si el paciente decide por su cuenta dejar de tomar la medicación, no acudir a rehabilitación o rechazar una intervención prescrita sin un motivo de peso, la Seguridad Social puede retirar ese apoyo económico. No porque la persona esté ya curada necesariamente, sino porque ha dejado de colaborar con el tratamiento que justifica la continuidad de la baja.

El matiz importante: tiene que faltar una causa razonable

La norma no castiga cualquier negativa médica. El punto decisivo es la expresión “sin causa razonable”.

Esto significa que no es lo mismo abandonar una rehabilitación porque se prefiere descansar que rechazar un tratamiento por motivos médicos documentados. Si el paciente cuenta con informes contradictorios, acredita un riesgo vital inasumible o demuestra incompatibilidades médicas, puede alegar esa justificación para defender su derecho al cobro.

En otras palabras, la Seguridad Social no está diciendo que el trabajador deba aceptar cualquier intervención en cualquier circunstancia. Lo que establece es que rechazar o abandonar el tratamiento sin una explicación sólida puede romper el derecho a seguir cobrando la prestación.

Un ejemplo sencillo: la rehabilitación que se deja de hacer

Pensemos en un operario logístico con una lesión grave de hombro. Está de baja por incapacidad temporal y cobra la prestación correspondiente. El traumatólogo le prescribe sesiones diarias de rehabilitación como vía principal para recuperarse.

Si la mutua colaboradora o la Inspección Médica del INSS detectan que ha dejado de acudir de forma sistemática porque prefiere descansar o irse a su segunda residencia, el pago de la baja puede suspenderse. A efectos prácticos, el médico de cabecera podría mantener el parte de baja si el trabajador no está curado, pero el beneficiario dejaría de ingresar el dinero mensual por no seguir el tratamiento indicado.

El punto económico es relevante: una cosa es la situación médica y otra el derecho a cobrar el subsidio. Una baja puede continuar clínicamente, pero la prestación puede verse suspendida si se entiende que el trabajador ha incumplido sus obligaciones como beneficiario.

Fraude, trabajar durante la baja y no acudir a revisiones

Abandonar el tratamiento no es el único supuesto que puede poner en riesgo el cobro. El artículo 175 de la Ley General de la Seguridad Social también permite denegar, anular o suspender el subsidio por incapacidad temporal cuando el beneficiario haya actuado fraudulentamente para obtener o conservar la prestación, o cuando trabaje por cuenta propia o ajena mientras está de baja.

El texto original lo resume con una fórmula muy clara: “Trabajar en B (o en A)”. Es decir, el problema no está solo en trabajar sin declarar, sino en realizar cualquier actividad laboral incompatible con la situación de incapacidad temporal.

También hay otro supuesto especialmente importante: no acudir a las revisiones. La incomparecencia a las convocatorias de los médicos del INSS o de las mutuas colaboradoras produce la suspensión cautelar del derecho mientras se comprueba si hubo o no justificación. Si después se determina que la ausencia fue injustificada, la consecuencia puede ser la extinción de la prestación.

La lógica del sistema: proteger la recuperación, no financiar el abandono

La incapacidad temporal tiene un equilibrio delicado. Por un lado, protege al trabajador cuando no puede trabajar por motivos de salud. Por otro, exige que ese trabajador siga el proceso razonable de recuperación.

Ahí está la lectura de fondo. La baja médica no es solo una prestación económica vinculada a no acudir al puesto. Es una ayuda condicionada a una situación sanitaria concreta: recibir asistencia, estar impedido para trabajar y avanzar, cuando sea posible, hacia la curación o la mejoría.

Por eso la Seguridad Social puede cortar el pago si interpreta que el beneficiario está boicoteando ese proceso. No basta con estar enfermo o lesionado. También hay que mantener una conducta compatible con la recuperación que justifica la prestación.

Imagen: Magnific.