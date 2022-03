Minar Bitcoin: todo lo que deberías saber

Minar Bitcoin puede ser una forma interesante de obtener criptomonedas, pero hay que tener bastantes consideraciones en cuenta. Antes de empezar es conveniente entender que Bitcoin se basa en una red distribuida (blockchain) donde algunos ceden potencia computacional, lo cual hace la red resistente a los ataques, y a cambio la red recompensa a estos nodos con fracciones de Bitcoin de forma aleatoria.

Esta tarea de ceder potencia computacional a cambio de recompensas aleatorias se denomina minado, ya que tiene similitudes con la minería tradicional, donde se realiza un trabajo a cambio de recompensas materiales. Muchas veces se habla de las "granjas" de minado, donde grandes organizaciones se dedican a esta tarea, pero lo cierto es que es posible minar Bitcoin en casa bajo ciertas condiciones que vamos a pasar a describir.

¿Por qué minar Bitcoin?

Aunque el principal motivo para minar Bitcoin es obtenerlos de forma más económica que en una compra normal, hay otros motivos por los que se puede querer minar Bitcoin incluso si no es excesivamente rentable.

Un motivo para minar Bitcoin es lograr invertir de forma recurrente en esta criptomoneda de forma que se promedia su precio de compra y se está menos expuestos a las variaciones de precio. Esto se conoce como DCA (dollar cost averaging) y minar es una buena forma de hacerlo debido a que se está "invirtiendo" en Bitcoin de una forma constante, día a día.

Otro motivo para minar Bitcoin puede ser querer invertir en esta criptomoneda pero no estar de acuerdo con la política de recolección de datos de los principales exchanges donde se suelen comprar. Minar Bitcoin es bastante anónimo y es uno de los motivos elegidos por los que quieren obtener Bitcoin sin las políticas kyc (know your customer) de los exchange.

El precio de la electricidad y rentabilidad

En el anterior apartado ya se ha mencionado la rentabilidad. Y es que, en última instancia, al minar Bitcoin se está gastando electricidad a cambio de una recompensa, las criptomonedas. La potencia de cálculo que se pone a disposición de la red a cambio de la recompensa tiene un coste económico que viene determinado por la factura eléctrica.

Este coste no es despreciable. Un equipo de minado bien puede consumir 3 kW de potencia, lo cual a lo largo de un mes consume

2.000 kWh que a un precio medio de 0,15 euros / kWh (tarifas que son anteriores a la brutal subida de precios eléctricos que hemos vivido en España) son unos 300 euros.

Por tanto para que el minado de Bitcoin sea rentable el coste eléctrico de minar tiene que ser inferior a las recompensas que recibamos por dicho minado. ¿Cuántos Bitcoin (o más bien, fracciones de Bitcoin) se obtienen por minar? La respuesta no es sencilla.

Las recompensas dependen de la capacidad computo global de la red y esto es algo que va variando con el tiempo. El cálculo de la rentabilidad no es trivial, pero hay algunas webs que indican a partir de qué precio eléctrico sale rentable hacer el minado a día de hoy.

El precio eléctrico break-even depende del equipo de minado que se use, ya que los modelos más modernos son más eficientes y pueden hacer el minado rentable incluso con precios eléctricos más altos. Por contra son equipos que cuestan más dinero.

En el momento de escribir este artículo la rentabilidad se obtiene desde los 0,09 dólares / kWh a los 0,25 dólares / kWh. Estos precios deben incluir los impuestos. Con los precios PVPC actuales de España tener rentabilidad en minado es imposible, pero hay algunas tarifas del mercado libre se le aproximan. También hay gente previsora que hizo sus contratos antes del otoño del año pasado y está pagando (ya con impuestos) entorno a 0,15 dólares / kWh y por tanto podrían contar con escenario favorable.

También hay que tener en cuenta que la factura de la luz se puede incrementar si hay que aumentar la potencia contratada. La máquina que realiza el minado, como hemos comentado antes, consume alrededor de 3 kW de potencia y esto puede hacer que salten los ICPs al encender cualquier electrodoméstico si la potencia contratada es muy ajustada.

En el fondo al minar lo que se está haciendo es comprar Bitcoin con un descuento o un sobreprecio sobre el mercado, ya que se está pagando electricidad y obteniendo a cambio fracciones de Bitcoin que tienen un valor. Lo normal es que solo merezca la pena minar si se está logrando un descuento sobre el precio de mercado, pero puede haber casos en los que interese incluso si existe un sobreprecio (es decir, incluso si el coste eléctrico del minado es superior a comprar Bitcoin en un exchange), por ejemplo para gente cuyo principal interés es tener Bitcoin sin kyc (existen otras alternativas pero también tienen un sobre precio).

La inversión

Como hemos visto anteriormente, para minar Bitcoin hace falta un hardware específico. En los inicios de Bitcoin un ordenador bastaba, en seguida se empezaron a usar las GPUs de las tarjetas gráficas, pero en la actualidad nada de esto no es suficiente para generar suficiente capacidad computacional para obtener recompensa.

Este hardware específico se denomina ASIC, que no es más que un conjunto de circuitos integrados para realizar una tarea específica. Como se ha podido ver en la tabla de rentabilidades, existen múltiples modelos de ASIC para minar Bitcoin. Las más antiguas son más ineficientes, las más modernas permiten minar incluso con precios eléctricos relativamente altos.

Lo más lógico sería decantarse por un hardware moderno, pero también hay un inconveniente: el precio. Un hardware moderno para minar Bitcoin puede rondar los 8.000-12.000 euros, dependiendo del momento.

Y no solo está el problema de la inversión: conseguir estos equipos no es sencillo, no suelen estar disponibles en tiendas online estándar. Normalmente hay que comprarlos a través de canales de Telegram especializados, en tiendas de segunda mano o en distintos marketplace como Aliexpress. Hay que tener mucho cuidado y examinar profundamente la reputación del vendedor y los posibles cargos de aduanas si la mercancía viene de fuera de la UE.

Por tanto, la cantidad invertida es bastante relevante a la hora de hacer cálculos de rentabilidad. Es cierto que los ASIC tienen un buen mercado de segunda mano, pero también que si salen nuevos modelos más eficientes el precio de dicho hardware puede caer. Como se puede ver hay mucha incertidumbre a la hora de calcular la rentabilidad del minado: el precio eléctrico, el precio del Bitcoin, la amortización del equipamiento....

Otras consideraciones: instalación, calor, ruido y fiscalidad

Una vez que alguien está decidido a minar y ha efectuado la compra del ASIC, todavía quedan asuntos por resolver y bastante importantes. El primero sería la instalación.

Los ASIC de minado normalmente consumen, como hemos mencionado, 3 kW de potencia. Esto es equivalente al consumo de un horno o una placa vitrocerámica, pero ninguno de estos electrodomésticos consumen durante 24h los 7 días de la semana.

Por tanto hay que comprobar que la instalación eléctrica va a soportar dichas potencias. Lo normal es que se ponga un disyuntor específico en el cuadro eléctrico con cableado de una sección adecuada para conectar el ASIC. Esto puede suponer llamar a un electricista para que lo deje preparado. En otras cosas quizá se pueda escatimar, pero aquí no porque la seguridad eléctrica es fundamental, nadie quiere tener un incendio en casa.

El segundo asunto de importancia es el calor generado. Un ASIC de 3 kW genera mucho calor, muchísimo. Los ASIC vienen con ventiladores que disipan dicho calor en la habitación en la que están. Pero la habitación se convierte en una sauna. Normalmente los mineros caseros encauzan dicho calor con tubos, ya sea al exterior o a sistemas ventilación para distribuir el calor por la casa en invierno.

Otro problema es el ruido generado. Los ventiladores del ASIC hacen ruido como un secador de pelo. Pero 24h y 7 días a la semana. Por tanto la habitación en la que está el ASIC no puede usarse de una forma normal e incluso puede afectar a los vecinos. Existen métodos para insonorizar el ASIC, con cajas de aislamiento que absorben el sonido pero si no son buenas pueden empeorar el problema, ya que si impiden la correcta circulación del aire pueden hacer que los ventiladores giren aún más rápido (haciendo más ruido) o que el ASIC deje de funcionar correctamente.

Para evitar el problema del ruido algunos mineros se decantan por la refrigeración líquida, que consiste en sumergir el ASIC (sin ventiladores) en un aceite especial y poner una bomba que circule el líquido por un radiador y el ASIC. Esto minimiza el ruido pero requiere conocimientos bastante avanzados.

Por último, una vez hecha la instalación, hay que unirse a un pool de minado. Si se mina sin compañeros lo normal es que se tarde años en recibir una recompensa. Como hemos comentado al principio, la recompensa por minar es aleatoria, y para tenerla garantizada no basta con tener un pequeño ASIC en casa sino que se necesita tener una granja. Por tanto los mineros particulares se unen a un pool y comparten su potencia de cálculo y las recompensas (a cambio de una comisión). Slushpool es una buena alternativa, aunque hay otras.

También es conveniente tener un servicio de VPN en casa para evitar que el operador de Internet sepa que se está minando. No es nada ilegal, pero muchos mineros quieren permanecer en el anonimato.

Por último hay que hacer una mención al tema fiscal. Para Hacienda, el minado de criptomonedas es considerada una actividad económica y como tal hay que tratarla: las ganancias deben declararse en la base general del IRPF.

Alternativas

Si todo lo anterior no convence es normal: el minado es una actividad que requiere mucha dedicación. Otra forma de iniciarse en este mundo es buscar otra criptomoneda que requiera menos potencia de cálculo y que se pueda minar con un simple PC con una buena GPU, y luego cambiar estas criptos por Bitcoin (cuidado, las permutas deben declararse fiscalmente).

Si el motivo por el que se quiere minar es para obtener Bitcoin sin kyc, hay posibilidades aunque suben de precio. Quizá la más sencilla es recurrir a las redes de compra venta de criptomonedas entre particulares, siendo una muy conocidad hodl hodl.

Pero si simplemente lo que se quiere es tener Bitcoin y el minado es excesivamente complicado y el kyc no es un problema, lo más sencillo es comprar en un exchange con reputación, como Coinbase o Binance.

Más información | Capítulo sobre minería en el Podcast de Lunaticoin, Braiins blog (en inglés), Burn the bridge (en inglés)