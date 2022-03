Las cripto pueden escapar las regulaciones internacionales... pero solo si se usan sin capas por encima: el caso de OpenSea

Las redes sociales están inundadas de informes de usuarios en Venezuela que no pueden usar MetaMask e Infura, y de usuarios iraníes que no pueden acceder a OpenSea.

En el mercado de NFTs, más grande del planeta, ha confirmado que bloquea los usuarios de OpenSea, en función de la lista de sanciones que ha puesto en marcha en Estados Unidos.

Por otra parte, MetaMask e Infura, dos elementos esenciales dentro del ecosistema Ethereum, incluidos dentro de los NFTs, han dejado de prestar servicio a los usuarios en ciertos países debido al cumplimiento legal, según una página de MetaMask.

OpenSea obligado aplicar las sanciones impuestas por Estados Unidos

En Estados Unidos se han empezado a prohibir el acceso al mercado de NFT de OpenSea al acceso a los usuarios de la plataforma en Irán, lo que ha provocado el malestar de los usuarios de NFTs y suscitado un nuevo debate sobre la verdadera descentralización de ciertas criptomonedas.

Los usuarios de OpenSea han iniciado una campaña a través de Twitter de queja que sus cuentas se ha desactivado o eliminado sin avisar. Pero como todas las plataformas de Estados Unidos se reservan el derecho de bloquear a sus usuarios en función de las sanciones que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos.

Las sanciones impuestas por el gobierno de Estado Unidos obligan que las empresas de Estados Unidos no pueden dar servicio o bienes a ningún tipo de usuario que esté en países sancionados como es el caso de Irán, Corea del Norte, Siria, Venezuela y Rusia. OpenSea es una empresa de Estados Unidos (sede en New York) y está obligada aplicar las sanciones del gobierno.

Los diferentes movimientos que ha realizado OpenSea ha creado un nuevo debate sobre las empresas y los servicios que ofrecen de blockchain si estos son de verdad descentralizados y si MetaMash se ha unido a estas sanciones.

MetaMask afectado por las decisiones de OpenSea

OpenSea ha puesta en la lista negra a ciertos usuarios y han bloqueado sus cuentas o eliminadas de forma directa en los países indicados por el gobierno de Estados Unidos, claramente esto no se puede llamar un sistema muy descentralizado.

MetaMask es una wallet (billetera) criptográfico más popular para los usuarios de Ethereum, incluidos los usuarios que intercambian sus NFTs. Es propiedad de la misma empresa matriz que Infura, que es una API centralizada que alimenta los datos de MetaMask desde la cadena de bloques de Ethereum.

MetaMask ha bloqueo a ciertos usuarios que eran usuarios de Infura. MetaMask acceder a la cadena de bloques a través de su API Infura, que no está disponible en ciertos países por no cumplir ciertas normativas. MetaMaks les pone a los usuarios que están bloqueados que su wallet no se puede conectar al host de blockchain cuando se intenta utilizar el wallet.

MetaMaks ha facilitado a estos usuarios un enlace con instrucciones para que los usuarios puedan restaurar sus wallets criptográficos en otro lugar.

OpenSea utiliza la política de tolerancia cero con sus usuarios sancionados

La estrategia de OpenSea ha sido bloquear a los usuarios y territorios en la lista de sanciones de Estados Unidos para que no usen sus servicios, incluyendo la compra, venta o transferencia de NFTs en OpenSea, ya sus términos de servicio prohíben que los usuarios en países sancionados o los usuarios en territorios sancionados usen el servicio de OpenSea.

MetaMask se basa no solo en Infura, sino también en el mercado de NFT OpenSea para mostrar NFT. Cuando OpenSea experimentó una interrupción del servicio recientemente, MetaMask no pudo mostrar nuevos NFTs.

Las nuevas prohibiciones a los usuarios en ciertos territorios han provocado un nuevo debate sobre la centralización en la industria de la criptografía, particularmente porque el tema ha sido el centro de atención en medio de las sanciones contra usuarios y empresas rusas durante la recientemente iniciada guerra en Ucrania.

Las sanciones no se aplican en todas las exchanges

Las criptomonedas y los activos digitales, como es el caso de los NFTs, siguen siendo objetivo de las normativas gubernamentales, como es el caso de Estados Unidos, que va aumentando las sanciones económicas contra Rusia.

OpenSea se ha convertido en el gran mercado de las NFTs en todo el mundo, con más de 22 mil millones de dólares. Este no ha sido el primer caso en el sector de las criptomonedas deben aplicar las sanciones a nivel internacional.

La exchange Binance, en su día, se negó aplicar las sanciones impuestas a nivel internacional a sus usuarios rusos.

Imagen | Дмитрий Шустов