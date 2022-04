La venta de NFTs se desploma: el mercado se hunde y apunta a que fue una moda pasajera

Las modas son pasajeras, también en inversión. Y parece que estamos ante una de ellas que ha generado muchas expectativas en los últimos meses pero que el mercado parece ya haberse cansado de ella.

Hablamos de los famosos NTF, Non -Fungible Token, un derivado de las criptomonedas que, en este caso, lo que representa es una creación criptográfica única, que no se puede, además, intercambiar por ninguna otra. Algunos lo comparan con una obra de arte, y de hecho la mayoría son ilustraciones creadas en formato digital incluso por grandes artistas, con su certificado de autenticidad y todo.

Esto derivó en un fenómeno nuevo al margen de las criptomonedas que se dijo que era el futuro. Es decir, que todos tendríamos un avatar en formato NFT en el metaverso, donde haríamos nuestra vida habitual. Tanto es así que muchas marcas de moda han creado ropa NFT y un largo etc.

Pero el mercado está poniendo las cosas difíciles a los NFT y puede que no tengan el mismo éxito que las criptomonedas. Incluso se habla de burbuja, porque un tercio de los NFT ya no valen nada.

Especulación que muchos vieron venir

Según un informe de la firma de blockchain Nansen que ha publicado Bloomberg, una de cada tres colecciones de NFT ha expirado por la falta de interés de los inversores en ellas. Y no solo eso, otro tercio cotiza por debajo de lo que les cuesta a los emisores de tokens crearlos.

Así, en los últimos 30 días, la cotización de los NFT se ha desplomado casi un 70% en OpenSea, el principal marketplace del sector. De ahí que muchos ya los comparen con los ICO (no, los créditos del Gobierno no, los Initial Coin Offering) que se empezaron a negociar en 2018, los cuales perdieron su valor rápidamente cuando los reguladores avisaron de que posiblemente no estaban registrados.

Así, los expertos ya hablan de burbuja especulativa por la que ha corrido muy rápidamente el dinero. Hace unos meses nosotros ya lo contamos por aquí. Uno de los expertos en cripto en nuestro país, La Anchoa de Wall Street, avisaba que el único valor que aportaban los NFT era "puramente especulativo" y que incluso detrás de ellos podría haber operaciones de lavado de dinero.

Otros expertos solo apuntan a una etapa de estabilización de este mercado tras el boom inicial, pero es cierto que cada vez llega menos dinero nuevo que apoye este sector, que es lo que al final hace que los creadores den rienda suelta a su imaginación y saquen al mercado nuevas obras. Vamos, que les falta financiación.

Además, cada vez hay menos compradores nuevos, la demanda suele venir de los que ya estaban dentro del mercado y se está haciendo más reventa que venta nueva (a 15 de marzo se produjeron 92.000 ventas secundarias y solo 22.000 nuevas).

Así, hemos pasado de un valor de este mercado de operaciones diarias en febrero superior a 280 millones de dólares hasta los 50 millones actuales, mientras que el valor medio de cada NFT ha pasado de casi 7.000 dólares a 2.000.

Por lo tanto, habrá que observar de cerca el desarrollo de este mercado tan novedoso que cambia en cuestión de días. Por el momento no genera tanto entusiasmo como las criptomonedas, que ya interesa a propios y extraños. Habrá que ver si logra remontar y sigue ese camino o se queda en otro quiero y no puedo de tantos que surgen en el sector de la inversión.