En EEUU dejan de vender coches de pobres

En EEUU cada vez se venden menos coches pequeños y baratos. El coste medio de un coche en 2019 se situó en 39.000 dólares, y parece que está subiendo. Esto no siempre fue así. Los fabricantes hace unos años, especialmente después de la crisis financiera, no podían no tener un modelo económico en su catálogo. Ford vendía el modelo Fiesta (que se desarrolló para el mercado europeo) en su catálogo y General Motors importaba vehículos más baratos de General Motors Corea (la antigua Daewoo) o fabricados en México.

Esto también afecta a los fabricantes extranjeros, increíblemente aquellos como los asiáticos que al principio vendían coches pequeños y fiables. Toyota ha anunciado que dejará de vender su modelo más pequeño, el Yaris. Honda va a hacer lo mismo con el Fit (vendido en otros mercados como Jazz). Si Mitsubishi se retira de EEUU como se está considerando, con ella se llevaría su económico modelo Mirage, que es el más barato, pero perfectamente funcional. Algo parecido sucedió cuando Suzuki, especializada en coches más pequeños, se retiró de EEUU. Mazda ha dejado de vender el Mazda 2 en EEUU. Incluso también sucede con modelos más grandes, el Hyundai Elantra GT que se vende en Europa como i30 también va a desaparecer del mercado, y parece que Volkswagen dejará de vender el modelo Golf, salvo en sus versiones de alto rendimiento. General Motors dejó de vender el Chevrolet Cruze y tiene la intención de dejar de vender el Sonic próximamente.

Es cierto que quedan algunos modelos más baratos, como el Hyundai Accent, los KIA Rio, el Nissan Versa, el Nissan Kicks o el Jeep Renegade, pero lo cierto es que son cada vez menos, el mercado está abandonando a aquellos que quieren un coche barato, que simplemente les lleve y les traiga de un lugar a otro.

Mientras tanto, en Europa, que hay que reconocer que no es tan rica como EEUU y de media tiene mejor transporte público que en EEUU, entre los más vendidos se cuelan modelos baratos Low-Cost, como el Dacia Sandero o en un escalón más alto el Renault Clio. De hecho en Europa el Volkswagen Golf es raro que no esté entre los diez más vendidos. ¿Cómo es posible que en EEUU los fabricantes estén dejando de vender coches baratos?

La SUVificación del mercado de EEUU

Antes de comentar esto deberíamos dejar claro algo, un fabricante de coches no está interesado sólo en vender muchas unidades, también en obtener un buen margen de venta por las mismas. Un coche caro tiene un mayor margen de venta que un coche barato. Los fabricantes Premium y de lujo lo saben, aunque también es cierto que hay otros que juegan al mundo generalista o Low-Cost, esperando que las altas ventas compensen el bajo margen. ¿Lo ideal? Vender volumen y tener un buen margen de venta. Esto se consigue con modelos exitosos, y caros a los compradores con dinero, principalmente los más mayores.

SUV significa Sport Utility Vehicle, y básicamente se trata de un vehñiculo con el aspecto de un todoterreno y cierta capacidad todoterreno, pero más centrado en que sea usado como un coche convencional, algo que demandan muchos compradores debido a que quieren un coche con la estética de un todoterreno y la accesibilidad de un coche de este tipo, pero les importa bastante poco sus capacidades fuera de carretera. Este tipo de vehículos es muy ventajoso para los fabricantes de coches que están optando por vender sólo SUVs, sus clientes están dispuestos a pagar más por los mismos.

Ford anunció en 2018 que sólo vendería en EEUU dos coches tradicionales, el Ford Mustang y el Ford Focus Active, que además será importado desde China, no fabricado en Norteamérica. Poco después cambiaron de opinión y decidieron ni si quiera importar el Focus Active (supongo que tuvo que ver la Guerra Comercial de Trump con China, desde donde lo iban a importar). Ahora mismo en la página de Ford el Fusion (conocido en Europa como Mondeo) es el único que les queda en la gama. Para los EEUU que distinguen entre la categoría “Cars” y “SUVs”, fue chocante que Ford que generalizó los coches, decidiera dejar de hacer coches para centrarse en los SUVs.

General Motors por su parte también optó por una estrategia equivalente, aunque en sus planes no estaba dejar de ofrecer coches tradicionales, estos serían muy pocos. El grupo Fiat Chrysler no tiene la intención de dejar de fabricar coches tradicionales, pero lo cierto es que apenas quedan modelos en las marcas Chrysler y Dodge, y abundan en las marcas centradas en SUVS, todoterrenos y Pick Ups: Jeep y RAM.

¿Qué tiene que ver que los norteamericanos compren SUVs y dejen los vehículos tradicionales con los precios? ¿No cambian los gustos? No vamos a negar eso, pero también es cierto que este tipo de vehículos son mucho más rentables para los fabricantes, porque el consumidor está dispuesto a pagar más por un SUV que por un coche normal. Así que la elección para el fabricante estaba bastante clara ¿coche pequeño con poco margen o coche grande con mucho margen? Optaron por el que les iba a dar más beneficio de todos. Así que los fabricantes norteamericanos están dejando a los asiáticos pelearse por los consumidores que van a pagar poco por sus vehículos y centrándose en aquellos consumidores con más dólares para gastar.

Esta tendencia de ofrecer SUVs no es exclusiva de EEUU, también se puede ver en decenas de otros países, como pueden ser los latinoamericanos o en Europa. No obstante, es cierto que de momento en casi todo el resto del mundo seguimos teniendo varios modelos de coches baratos, no necesariamente SUVS para cubrir nuestrars necesidades. El alto precio de los carburantes hace que nos siga interesando vehículos de menor consumo, pero es cierto que esta tendencia puede que la empecemos a ver en los próximos años, salvo aquellos fabricantes más centrados en el Low-Cost.

¿Y si tienes poco dinero o quieres pagar poco?

Antes hemos dado una lista de coches más baratos que ya no se venden en EEUU, pero algunos fabricantes siguen ofreciendo algunos modelos por menos de 15.000 dólares y una gama bastante amplia por menos de 20.000 dólares. Sigue siendo una cantidad respetable, especialmente para una persona con una economía escasa.

También sucede que los fabricantes de coches están enviando a los compradores más sensibles al precio (ya sea por tener menos dinero o por tener menos recursos) al mercado de segunda mano. Los mismos fabricantes están incrementando mucho la oferta de vehículos de segunda mano. Se debe a que muchos coches hoy en día desde hace años están en régimen de leasing (aproximadamente el 30% de los coches nuevos), esto hace que los fabricantes de coches tengan muchos vehículos de segunda mano que vender.

Nos puede parecer poco relevante, pero en un país tan dependiente del automóvil para trabajar, comprar o ir al centro educativo, la disponibilidad de vehiculo barato y fiable es algo bastante necesario para las familias, especialmente para las más pobres. Fuera de aquellas ciudades que tiene buen transporte público, un automóvil suele ser muy necesario. Estaríamos hablando de un tema casi social.

Pregunta a los lectores, ¿su coche es SUV o no y por qué? ¿Creen que la moda de los SUV seguirá o algún día pasarán a ser coches de un estilo anticuado? ¿Creen que esta tendencia de abandonar los coches más económicos la veremos en nuestro país?

Imagen | JLaw45

