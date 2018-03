RSS estudio

En los últimos tiempos, hemos escuchado numerosas noticias y reivindicaciones dentro de diferentes sectores de España sobre la necesidad de lograr la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

Un reciente estudio “The Gender Earnings Gap in the Gig Economy: Evidence from over a Million Rideshare Drivers” de enero del 2018 de la Universidad de Stanford ha analizado la brecha salarial entre los conductores de Uber de Estados Unidos, más de 1 millón de personas.

El estudio ha puesto de manifiesto que existe una brecha salarial del 48 por ciento si tomamos como referencia el sueldo semanal mensual, 397,68 dólares estadounidenses en el caso de los hombres frente a los 268,18 dólares estadounidenses de las mujeres.

Nos podemos preguntar: ¿A qué son debidos estás diferencias salariales dentro de Uber?