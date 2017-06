Tiovivo bursátil del Popular, todo lo que está pasando con la crisis de este banco

Durante el día de ayer la incertidumbre sobre el futuro del Banco Popular castigaba a la entidad bancaria en Bolsa. Las acciones, de uno de los bancos más importante de España, se desplomaba hasta un 17,9 por ciento en Bolsa, una caída que se suma a las registradas los días anteriores.

Las acciones del Banco Popular abrió la semana a 67 céntimos de euro y ayer cerró a 50 céntimos de euros, un 25,3 por ciento, registrando mínimos históricos. En el último año, la entidad bancaria, que ha perdido 3.500 millones de euros el 2016, ha visto desaparecer dos terceras partes de su valor en Bolsa.

Nos podemos preguntar: ¿Cuáles son las causas de las bajadas constantes de las acciones del Banco Popular? ¿Qué alternativas tiene el Banco Popular para salir de su actual situación?

Causas: ampliación para compra el banco e intervención del MUR

El Banco Popular decidió ampliar hasta finales de este mes, junio, el plazo para que los posibles compradores interesados presenten sus ofertas, ante algunas quejas por el escaso margen que tenían para analizar a fondo las cuentas de la entidad bancaria para valorar la compra.

Este plazo, en un principio, terminaba el 10 de junio. Los analistas apuntan que la ampliación del plazo podría ser muestra de una falta de interés por parte de los posibles compradores que puede tener la entidad bancaria.

El Banco Popular tiene un balance bastante castigado por grandes cantidades de activos inmobiliarios tóxicos que le están obligando a provisionar hasta 5.700 millones de euros durante el último año. Por esto la entidad bancaria tuvo 3.500 millones de euros de pérdidas. Aunque este en proceso de venta aún la cúpula no descarta una ampliación de capital si no se encuentra un comprador.

Durante esta semana no ayudó a la cotización de la entidad bancaria que el Mecanismos Único de Resolución Bancaria (MUR) alertara a Bruselas de que el Banco Popular podría verse intervenido si no encontraba un comprador. Aunque después se matizó que este mecanismo puede actuar en relación a otras entidades bancarias europeas con problemas y no hablaban de un banco específico.

Hoy sube y ayer bajó: el tiovivo bursátil del Popular

La ampliación del plazo para recibir las ofertas de los compradores ha afectado negativamente a la cotización de los títulos. Durante el jueves pasado se registro la mayor caída del 2017 y la segunda mayor de toda la historia de la entidad bancaria.

La caída del valor de los títulos fue del 26 por ciento en mayo del 2016, tras el anuncio de la ampliación de capital por 2.500 millones de euros. Los títulos han ido cayendo a sus mínimos históricos.

Pese a esto durante el día de ayer se descarto por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) la suspensión de la cotización de la entidad bancaria, al menos hasta ver que pasaba el día de hoy. Pero la entidad a día de hoy ha recuperado parte del enorme valor que perdió ayer.

El valor de los títulos están subiendo hoy alrededor de un 5 por ciento desde la apertura de la Bolsa. Así se han visto despejadas las dudas para los accionistas sobre si los compradores acudirían proceso, junto con las autoridades bancarias europeas y la posibilidad de una intervención.

Durante la sesión de hoy está suponiendo un respiro para la cotización de la entidad bancaria, que el cierre de ayer se había dejado un cuarto de su valor en apenas una semana. En los primeros pasos de hoy, la acción supera ya los 52 céntimos de euro, un 5,4 por ciento más. Así se ha conseguido salvar la barrera de los 2.000 millones de euros de capitalización bursátil que durante a principios de año era mayor a los 3.800 millones de euros.

La Banco Popular está tirando de las otras entidades bancarias, que hoy registran beneficios en el IBEX 35. Bankia es una de las entidades bancarias que suenan como posible compradora, ha incrementado su valor alrededor de un 3 por ciento. El BBVA ha ganado alrededor del 1,5 por ciento, Bankinter un 1,1 por ciento, CaixaBank un 1,7 por ciento, Santander un 1,8 por ciento y Sabadell un 1 por ciento.

Otro factor la venta de Targobank

Coincidiendo con el inicio de sesión de ayer, el Banco Popular anunció que ha decidido vender su participación del 48,98 por ciento en Targobank a Banque Federative du Crédit Mutuel por un importe de 56 millones de euros.

El Banco Popular ha asegurado que dicho precio no supone un impacto relevante ni en sus resultados ni en sus niveles de capital. En todo caso, ambos efectos tendrán reflejo dentro de las cuentas del primer trimestre del año.

La transacción está sujeta al cierre de sus condiciones definitivas, así como a las autoridades reguladoras, y se espera que finalice antes de este año. La operación se comunica un día después de la reunión del consejo de administración de la entidad bancaria y de conocerse que las entidades bancarias potencialmente interesadas en comprar el Banco Popular van a disponer hasta finales de mes.

El Banco Popular a un paso de OPA

En los círculos bancarios se sitúa con más fuerza la opción del BBVA, que ya el año pasado hizo una oferta de 1,35 euros por acción pero con la incertidumbre sobre las cuentas del Banco Popular y la falta de garantías públicas rebajó sus intereses, y a Bankia como las entidades bancarias favoritas para comprarlo.

El Banco Popular, por el deterioro que está sufriendo, ya no tiene más opciones más que aparezca una entidad que lance una OPA porque el precio es atractivo y genera un buen fondo de comercio o va la intervención.

Este deterioro de imagen y el nivel al que cotiza el Banco Popular da casi por cerrada cualquier otra alternativa como una nueva ampliación de capital. Tampoco la venta de activos improductivos parece funcionar.

