A pesar de que el IPC no sube llenar el carro de la compra cada vez es más caro, estos son los motivos

Ya hemos dejado atrás el estado de alarma sanitaria por el coronavirus y aunque hay confinamientos parciales por rebrotes, ya se ha dejado atrás el confinamiento de todo el mundo, y ahora podemos analizar qué ha pasado en nuestro carro de la compra durante este periodo.

Todos tenemos presentes las limitaciones que hemos tenido a la hora de desplazarnos y la limitación de mucho de los sectores económicos, todos hemos estado en una situación bastante delicada a nivel económico, y a la gran mayoría se nos ha visto reducida nuestra renta a mínimos.

¿Qué ha pasado con el precio del carro de la compra?

Los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC), que corresponden a mayo de 2020, reflejan una disminución de los precios de nuestra cesta de la compra en 0,9 por ciento, por la reducción en el precio de los carburantes y el precio de la energía.

Pero la inflación subyacente no incluye a los alimentos no elaborados y los productos derivados de la energía, ha aumentado en un 1,1 por ciento, por encima del IPC general, y no pasaba desde hace más de una década.

Lo que ha pasado es que ha habido un efecto demoledor en el cálculo del IPC provocado por la pandemia del coronavirus, ya que ha supuesto que parte de nuestro carro de la compra no esté disponible desde mediados del mes de marzo.

El carro de la compra de los españoles se resiente

El IPC se calcula a partir de 479 artículos, agrupados por subclases, que finalmente se agregan para obtener el índice final, es decir, el IPC general. Aunque la gran parte de los artículos se podrían comprar durante el confinamiento, existe una pequeña parte de esto artículos no estaban disponibles como son los servicios de restauración, hostelería, eventos deportivos, etc.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha tenido que crear dos indicadores diferentes para poder conocer la evolución de los precios de un grupo de productos consumidos durante el confinamiento. Estos indicadores son los Bienes Covid-19 y Servicios Covid-19, para poder analizar si los productos no afectados por la pandemia del coronavirus se han vuelto más caros.

Si revisamos los datos del IPC, los bienes Covid-19 han aumento el precio en un 1,1 por ciento y los servicios Covid-19 han disminuido el precio en un 1,4 por ciento, como muestra la gráfica “Evolución de precios cesta compra de Marzo a Mayo del 2020”:

Como se puede ver en la gráfica los productos para mascotas juntos con los alimentos sin elaboración son los que han aumentado más de precio, un 2,4 por ciento y un 2,3 por ciento, respectivamente. En tercer lugar, los alimentos y las bebidas no alcohólicas ha aumento su precio en un 1,5 por ciento.

Por tanto, podemos decir que los productos que más se han consumido durante el confinamiento es la leche y la levadura, que se agotaron en los supermercados y la tiendas llegando aumentar su precio hasta un 25 por ciento.

¿Cómo ha quedado el precio de los alimentos después del paso del coronavirus?

Ante la alta demanda muchos de los comerciantes han intentado aprovechar el momento para aumentar los precios a los productos más consumidos. Si el año pasado llenar la cesta de la compra de fruta fresca costaba 5 euros de media, ahora su coste ha aumentado un 9,2 por ciento, según los datos del INE.

Podemos considerar que la fruta es un alimento básico que más ha aumentado su precio en un 9,2 por ciento, seguido de las patatas con un aumento del precio del 6,10 por ciento y las frutas en conserva y productos a base de frutas con un aumento del precio del 5,10 por ciento, como se puede ver en la gráfica “Evolución de precios de los productos que más aumentado en 2020”:

Otros productos muy demandados son la cerveza, pero la cerveza rubia, con un aumento de su precio en 5 por ciento desde inicio de año, el azúcar con un aumento del precio en un 4,5 por ciento y las pizzas y cereales para desayunar con un aumento del precio, 4 por ciento y 4,40 por ciento, respectivamente.

Los supermercados han decido aumentar los precios que los mayoristas no han hecho

El aumento de los precios de los productos en los supermercados contrasta con la situación de los mayoristas, que no han realizado el aumento de precios. Es decir, los precios de los mayoristas de la alimentación se han mantenido estable durante el periodo de confinamiento por el coronavirus.

Esto significa que el aumento de los precios no responde a un aumento de los precios de los productores, sino que es resultado de las decisiones de los supermercados. Los supermercados han realizado un gran incremento de las ventas como consecuencia de las medidas que se tomaron.

Los hogares españoles han tenido que compensar que no abriera la restauración, lo que hace que el proveedor haya cambiado, de los mayoristas a los supermercados. Se ha producido un aumento de la demanda que ha generado el aumento de los precios en los supermercados.

Imagen | Flickr