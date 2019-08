Así es la lucha de las tierras raras entre China y EEUU

Las asociaciones de tierras raras de China apoyan al gobierno central chino en las represalias contra Trump y los aranceles impuestos a los productos chinos, y es que Estados Unidos sigue con el pulso comercial.

Las empresas de Estados Unidos tienen el gran temor que China utilice su dominio en la producción de tierras raras (17 elementos químicos) usadas en la fabricación de equipos electrónicos y militares.

Nos podemos preguntar: ¿Qué le hace tan especial a las tierras raras para que sea un factor decisivo en la guerra comercial entre China y Estados Unidos?

China es el gran distribuidor mundial de tierras raras

Donald Trump ha impuesto durante los últimos meses más y más aranceles a las importaciones de bienes chinos por valor de más de 300 mil millones de dólares estadounidenses, aunque los aranceles no han llegado a afectar a las tierras raras, ya que Estados Unidos depende del suministro de las tierras raras de China.

China tiene el 36,7 por ciento de las reservas mundiales de las tierras raras, es decir, alrededor de 120 millones de toneladas, y produjo el año pasado el 70,6 por ciento de total a nivel mundial de tierras raras.

Si al final el Gobierno chino decide restringir el suministro de tierras raras supondrá para Estados Unidos un golpe duro a su producción, ya que China es el origen de alrededor del 80 por ciento de las tierras raras que importa Estados Unidos.

¿Por qué son tan valiosas las tierras raras?

Las tierras raras son 17 elementos químicos, formados por el escandio, itrio y otros 15 elementos del grupo de los lantánidos (neodimio, disprosio, holmio... entre otros). Se les llama así porque no se encuentran en grandes concentraciones dentro de la naturaleza, en comparación con otros elementos.

Es decir, no se encuentran de forma pura, sino que forman parte de óxidos o silicatos y muchas veces son las impurezas de algunos elementos, y además tienen propiedades electroquímicas y magnéticas que los hacen imprescindibles para la fabricación de algunos productos.

Por tanto, las tierras raras son imprescindibles para la fabricación de productos de alta tecnología y también para la fabricación de elementos de energías renovables como sería las turbinas eólicas o componentes de los coches eléctricos. También se utilizan en el campo de la medicina y en ciertos tratamientos contra el cáncer de pulmón, próstatas y huesos...

Aunque, al parecer, estos elementos no son tan raros, su proceso de obtención y posterior tratamiento es complejo y costoso. Al no ser metales puros y no encontrarse en altas concentraciones y, por tanto, se necesitan procesos agresivos para su obtención, como la extracción mediante, disolventes orgánicos, la separación magnética o altas temperaturas (1.000 grados).

¿Qué elementos componen las tierras raras?

Este es el listado de los 17 elementos que se consideran tierras raras:

Gadolinio : se utiliza para en la fabricación de los micrófonos de móviles y aparatos de transmisión de sonido sofisticados y sin el gadolinio no se pueden fabricar teléfonos.

Escandio : metal que se utiliza para en la fabricación de piezas de aviones, presente en las lámparas fluorescentes y en televisiones.

Itrio : se utiliza en la fabricación de los televisores, en lentes de cámaras o la fabricación de láseres.

Lantano : se utiliza en la producción de vidrios ópticos, como los de las cámaras o los de los telescopios.

Cerio : se utiliza para elaborar pantallas de dispositivos electrónicos.

Praseodimio : se utiliza como componente en aleaciones de alta resistencia de motores de aviones, para la fabricación de proyectores e incluso se utiliza en la fabricación de los cables de fibra óptica para amplificar la señal.

Neodimio y Disprosio : se utilizan para fabricar auriculares, micrófonos, discos duros e infrarrojos.

Prometio : se produce en reactores nucleares y, una vez separado de sus sustancias naturales, se utiliza para desarrollar relojes nucleares o marcapasos.

Samario : se utiliza en la fabricación de las luces de los proyectores o los infrarrojos.

Europio : se utiliza para la detección de billetes falsos.

Terbio : se utiliza como colorante de rayos X y en la construcción de tubos fluorescentes.

Tulio e Iterbio : se utilizan para dispositivos portátiles de rayos X.

Holmio : se utiliza para la creación de campos magnéticos potentes y es uno de los componentes que se utiliza en la fabricación de los microondas.

Erbio : se utiliza para amplificar las señales ópticas y en la fabricación de los cables de fibra óptica.

Lutecio: se utiliza en la fabricación de memorias de almacenamiento y en el proceso de fractura hidráulica (fracking) en la extracción de petróleo.

Las tierras raras son piezas cables en el comercio internacional

China es más que consciente de que tienen una gran arma entre las manos en la guerra comercial contra Estados Unidos, pues que depende en gran parte de las importaciones chinas de las tierras raras.

Si China decide cerrar el grifo de estos elementos, sería muy complicado obtener la producción necesario de las tierras raras, indispensables para la fabricación de productos en los 5 continentes y, por tanto, Estados Unidos no tendría que subestimar la capacidad del gigante asiático de contraatacar a los aranceles impuestos.

Sin embargo, hay otros países (Australia, Brasil, India, Vietnam y Rusia) que tienen reservas de tierras raras que, de ser extraídas, pueden abastecer a los mercados y terminar con ls hegemonía de China.

Las tierras raras tienen la peculiaridad de que sus yacimientos han sido formados de manera distinta y, por tanto, los métodos utilizados para la extracción de las tierras raras no pueden ser exportados a otros países.

