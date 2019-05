EEUU tiene un problema con sus pensiones, te contamos por qué

Los ineficientes planes privados de ahorro y el aumento del coste de la sanidad en Estados Unidos están perjudicando a la jubilación de muchos trabajadores. Por primera vez en más de 50 años, la población que todavía trabajando después de los 65 años es superior al 20 por ciento.

Han desaparecido las familias de Estados Unidos que vivían con un único sueldo, por la reducción de los salarios y el incremento del coste de la vida, ahora está cambiando para la parte de población más grande. En las últimas década, los trabajadores mayores de 65 años activos se ha incrementado del 10 al 20 por ciento.

Nos podemos preguntar: ¿Cuál es el problema de las pensiones en Estados Unidos?

Estados Unidos tiene un sistema de pensiones público ineficiente

Estados Unidos tiene un sistema de pensiones públicas al que se tiene acceso a partir de los 62 años, aunque la mayoría no cogen está opción hasta los 67 años, edad para cobrar el máximo de sus jubilaciones, ya que solo cubre una parte de las necesidades económicas del nivel de vida en Estados Unidos.

Los jubilados de Estados Unidos deben mantener el 80 por ciento de los ingresos para no poder empobrecerse. Por esto, los trabajadores tiene que compensar esto con planes de pensiones, fomentadas por las propias empresas para complementar las pensiones de jubilación.

Las clases media en Estados Unidos son las más desfavorecidas a la hora de cobrar la jubilación

Pero para muchos trabajadores esto es un gran esfuerzo llegar al 80 por ciento en la tasa de reemplazo, porcentaje entre los últimos salarios y la paga media de jubilación. El trabajar medio, que gana menos de 40.000 dólares estadounidenses al año, no consigue ahorrar lo suficiente para su jubilación.

Para los trabajadores con un sueldo entre 40.000 y 150.000 dólares estadounidenses, llegan ahorrar de media unos 60.000 dólares estadounidenses, que es insuficiente para llegar al 80 por ciento de los ingresos de cuando está trabajando.

Los trabajadores que se sitúan en los rangos más altos de salarios, por encima de los 150.000 dólares estadounidenses, no llegan a tener la capacidad de ahorro óptimo, se empieza alcanzar este nivel a partir de los 200.000 dólares.

Este cambio de estructura no está desfavoreciendo a los trabajadores con sueldos más bajos, sino a las clases medias de Estados Unidos. El incremento en el empleo de personas mayores de 65 años ha sido para aquellos que hicieron una carrera universitaria.

La Seguridad Social en Estados Unidos se quedará sin fondos para pagar las pensiones completas en 2035

El último informe de la Seguridad Social y Medicare en Estados Unidos ofrece una escenario desfavorecedor en las las cuentas de ambos organismos. Ambos programas se enfrentan a un gran déficit de financiación a largo plazo según los beneficios y la financiación que tienen en estos momentos.

Esta situación comenzará el 2020, en el caso de la Seguridad Social, cuando sus costes superen los ingresos por primera vez de principios de la década de los 80.

Durante mediados de los 80, la Seguridad Social en Estados Unidos ha ingresado alrededor de 21,9 billones de dólares estadounidenses y pagado alrededor de 19 billones de dólares estadounidenses, teniendo unas reservas de 2,9 billones de dólares a finales del año pasado.

A partir del año que viene, se tendrá sacar de la arcas de la Seguridad Social alrededor de 3 billones de dólares con las que cuentan los fondos que componen el sistema: el 'Old-Age and Survivors Insurance' (OASI), que se centra en las pensiones, y el 'Disability Insurance Trust Fund' (DI) que paga los diferentes programas de las personas discapacitadas.

Se prevé que a partir de 2035, si no se realiza cambios dentro del sistema, que las reservas se agoten y ya no se pueda pagar los planes en su totalidad. De esta manera, el fondo 'Old-Age and Survivors Insurance' (OASI) podrá hacer frente a todos sus gastos hasta 2034, y el fondo 'Disability Insurance Trust Fund' (DI) podrá pagar frente a todos sus gastos hasta 2052.

El coste para el 2035 de los dos programas será el 11,6 del PIB de EEUU en 2035

El fondo de seguro hospitalario del Medicare, programa que ofrece la atención médica a las personas mayores de 65 años y a los discapacitados, no pueda cubrir sus gastos en 2026, debido a la bajada de impuestos en la nómina de los estadounidenses.

Aunque se vea una desaceleración en el aumento del gasto en salud por ciudadano, se prevé que el Medicare todavía puede hacer frente a un déficit de financiación importante que deberá ser tratado a través de la legislación.

El coste anual de la Seguridad Social en Estados Unidos aumentará del 4,9 por ciento este año hasta el 5,9 por ciento en 2039 del PIB, mientras los gastos del Medicare incrementarán del 3,7 por ciento al 5,7 por ciento del PIB en 2035. El coste de 2019 de los programas combinados es de 8,7 por ciento del PIB que aumentará hasta el 11,6 por ciento del PIB en 2035.

Imagen | Flickr