España inundó de oro el mundo con el descubrimiento de América. Tanto que ha tardado 533 años en volver a los precios de entonces

Si fuiste un visionario y compraste oro en 1492, justo cuando Colón ponía pie en lo que él creía que eran las Indias, estás de enhorabuena: has tardado solo 533 años en recuperar tu inversión.

Ironías a parte, el oro ha vuelto a alcanzar en 2025 los niveles de precio ajustado por la inflación que tenía en aquel glorioso siglo XV. Como estrategia financiera, ha sido necesario una paciencia hercúlea y un árbol genealógico con visión a muy largo plazo.

La realidad es reveladora. Esta gráfica, que ilustra el comportamiento del precio del oro durante los últimos 580 años, muestra cómo los acontecimientos históricos han moldeado su valor. Y cómo, sorprendentemente, el oro sigue siendo una vara de medir de la confianza (o la desconfianza) en los sistemas económicos.

If you bought gold at the pico-top in 1492 it would have taken 533 years for you to breakeven in 2025. pic.twitter.com/Vnv3jfqc96