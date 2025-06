Los gurús de la bolsa dejan de serlo cuando se ponen bajistas

Las redes sociales se han inundado de supuestos gurús sobre economía, bolsa y finanzas, pero ¿qué ocurre cuando su propósito es sentar cátedra y consiguen justo lo contrario? Cada vez hay más casos donde estos profesionales, de repente, quedan en entredicho.

Uno de los ejemplos más notorios es la del conocido inversor y gestor de hedge funds estadounidense Michael Burry, conocido por su estilo de inversión contrarian y su capacidad para identificar oportunidades en los mercados.

Burry recomendó en enero de 2023 “sell”. Sin embargo, desde entonces el índice S&P 500 ha subido aproximadamente un 47%. O lo que es lo mismo: los gurús de la bolsa dejan de serlo efectivamente cuando se ponen bajistas, especialmente si fallan en sus predicciones.

The S&P 500 is up 47% since Michael Burry said “sell.” pic.twitter.com/djrQAtdmYI