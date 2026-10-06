Ibai Llanos, empresario y 'streamer': "El precio de la vivienda en España es una vergüenza"

Domingo por la tarde. Las redes se llenan de vídeos de la Puerta del Sol colapsada por las acampadas contra el desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años expulsada de su casa en el madrileño barrio del Retiro tras 70 años de alquiler. La indignación salta de las calles a las pantallas y llega al directo de Ibai Llanos, que decide pausar el ocio para hablar de una crisis habitacional que lleva años enquistada en España. El caso de Maricarmen había provocado además una importante movilización social y nuevas medidas relacionadas con la vivienda. Y no se ha mordido la lengua.

El vasco ha aprovechado el mediático caso de la anciana como detonante para apuntar hacia una crisis estructural mucho más profunda. "Es una señora de 87 años que sale en silla de ruedas... te impacta", arranca el creador de contenido, antes de ampliar el foco hacia su propia generación. "Pero es que, al final, el problema no es solo ese", desliza. El drama, advierte, es el abismo entre el esfuerzo académico de los jóvenes y la dificultad para acceder a una vivienda. Para ilustrarlo, el streamer recuerda a sus antiguos compañeros de la LVP (Liga de Videojuegos Profesional). "Tienen 30 años, han estudiado, tienen una carrera terminada, un máster, trabajan y es imposible tener una casa para ellos", recalca. La estampa que pinta es desoladora: profesionales en la treintena compartiendo piso en Madrid con "dos italianos que no conoce de nada" porque el sueldo apenas da para alquilar una habitación en la capital española.

Cada vez nos emancipamos más tarde

Una cifra: 30,2. Esa es la edad media estimada de emancipación de los jóvenes en España, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, muy por encima de la media europea. El dato refleja una realidad en la que el 85,5% de los jóvenes de entre 16 y 29 años sigue sin haberse emancipado. "Coño, ¿cómo vas a tener hijos? Si tienes 32 años [...] y los precios de los alquileres y de las casas son una puta vergüenza", abunda visiblemente cabreado ante su audiencia. El propio informe sitúa la tasa de emancipación juvenil en apenas el 14,5% y la edad estimada para independizarse en 30,2 años, tal y como hemos expuesto.

Pero... ¿Por qué es tan inalcanzable? La clave está en un mercado de rentas completamente asfixiante. En marzo de 2026, el precio del alquiler en la Comunidad de Madrid continuaba registrando fuertes incrementos, mientras que en la capital alcanzaba los 23,2 euros por metro cuadrado, según los datos de Idealista. El histórico de precios de la plataforma muestra además cómo el alquiler en la ciudad más poblada del país siguió aumentando durante los meses posteriores.

Ibai, contra los especuladores. El propio Ibai, consciente de su estatus de persona millonaria, ha querido también marcar distancias con quienes ven el ladrillo como una simple mina de oro. "A ver, aunque no vayas a manifestarte, puedes estar a favor de que el precio de la vivienda en España es una vergüenza. Yo no invierto en vivienda. Yo invierto en ser muy bueno en mi trabajo y ganar dinero de otra manera".

"Yo no invierto en vivienda. Yo invierto en ser muy bueno en mi trabajo y ganar dinero de otra manera"

Para ese antiguo compañero suyo mileurista, dar el salto a la compra supone afrontar una importante barrera de ahorro: los bancos suelen financiar alrededor del 80% del valor de la vivienda, por lo que el comprador debe aportar el resto, además de los impuestos y otros gastos asociados a la operación. El Banco de España recoge además los diferentes gastos vinculados a la formalización de una hipoteca y a la compraventa. "Es que un sueño para una persona, coño, un sueño es tener un Ferrari, tener un Lamborghini, ser CEO de una empresa... eso es un sueño", reflexiona el streamer cerrando su alocución. Para muchas personas, acceder a una vivienda se ha convertido también en una aspiración cada vez más difícil de alcanzar. El propio Ibai resumió esa percepción durante su directo al afirmar que “el sueño para mucha gente es poder comprarse una casa”, una declaración recogida por Telecinco. Ahora mismo, "el sueño para mucha gente es poder comprarse una casa", concluye Llanos en Twitch.