No todo sube: por qué un gramo de cocaína cuesta lo mismo que hace 25 años

Nuestros antepasados se echarían las manos a la cabeza si vieran el precio de la vida actual. Cada vez cuesta más trabajo, y más dinero, llenar el carro de la compra y pagar las facturas, y no hablemos ya de darse algún capricho esporádico. La situación económica es cada vez más ardua y eso lo sabe el ciudadano de a pie.

Pero no todo en esta vida sube, en este caso por desgracia o no para muchos. Hablamos de la droga y en concreto de la cocaína. Los estupefacientes pese a esta revolución económica y vital que atravesamos parecen moverse en las mismas franjas. El consumo no ha decaído y sin embargo los precios no suben. ¿Qué ocurre con estas sustancias que se consiguen mantener en el tiempo?

Las cifras de un consumo desmedido

Desde tiempos que ni recordamos la droga forma parte de nuestra sociedad. A lo largo de la historia y en función de los momentos sociales o económicos, su consumo ha decaído parcialmente o ha subido. Sin embargo, nunca ha dejado de formar parte de nuestra memoria.

Según datos del Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías, España es el país donde más importancia tiene la cocaína. El informe señala que en nuestro país un 11,2%, o lo que es lo mismo tres millones de personas, de la población entre los 15 y los 64 años, es consumidora de esta sustancia. Por detrás se encuentran Irlanda con un 8,3% y Dinamarca con un 8,1%.

A nivel mundial las cifras son alarmantes, y es que según el Informe sobre las Drogas 2023 presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), más de 296 millones de personas consumieron alguna sustancia estupefaciente en el año 2021. Estos datos suponen una crecida del 23% respecto a la década anterior. El informe expone también que el cultivo de la coca creció un 35% entre 2020 y 2021, superando las cifras interanuales recogidas desde 2016.

El precio de la cocaína y como mantenerse en el tiempo

De entre todas las sustancias conocidas, la cocaína es la que se posiciona como la más consumida a lo largo de los tiempos, pero sin embargo pese a su antigüedad su precio se ha mantenido constante. Si echamos la vista atrás, desde hace 30 años el precio de un gramo de cocaína en la calle se ha mantenido.

El precio de la cocaína ha resistido a diferentes épocas económicas y sociales, manteniendo incluso su precio y hasta alcanzando cifras históricas. La oferta y su producción es tan elevada que los precios han caído, y así los grandes productores se aseguran de esta manera que la sustancia sea cada vez más accesible para los clientes. Con todo ello la pregunta es, ¿por qué la cocaína ha mantenido su precio a pesar de las crisis económicas?

Como ya hemos visto, casi 300 millones de personas en el mundo consumieron drogas en el 2021, llegando a conseguirse un nuevo record en su fabricación con las 2.304 toneladas de cocaína pura. Los precios varían en función de la zona geográfica en la que nos ubiquemos, así en países como Alemania o Francia el gramo de cocaína ronda entre los 80 euros y 70 euros, mientras que en nuestro país el precio está más bajo, situándose sobre los 60 euros. Por debajo, y sobre los 55 euros se encuentra Países Bajos.

Fuera de fronteras europeas el precio de este estupefaciente sube algo, como los 127 dólares en China, los 188 dólares en Japón, los 241 dólares en Australia, los 442 dólares en Mauricio o los 533 dólares en Arabia Saudita.

Resulta sorprendente como a pesar del paso del tiempo, de la inflación y de todas las circunstancias sociales que envuelven a los estupefacientes, el precio ha conseguido mantenerse. En España en los años 90 el precio por un gramo de cocaína era el mismo que ahora, las antiguas 10.000 pesetas.

La situación que atraviesa el mercado es la que ha propiciado precisamente el mantenimiento de los precios en el tiempo. La demanda ha subido pero la producción de este estupefaciente también lo ha hecho, por lo que para dar salida a la sustancia el mercado ha mantenido sus precios. Como resultado de esto, la pureza de la cocaína ha subido, hasta tal punto que el precio ha caído hasta los 50 euros mientras que su pureza es muy alta.

Otros factores que afectan a su precio

La alta demanda ha conseguido estabilizar los precios a pesar de las crisis económicas vividas, pero este no es el único motivo para que mantengamos los mismos precios que en los años 90. Otros factores que aluden a este hecho son que la droga está cada vez mejor valorada en determinados círculos sociales y culturales, o que es empleada como estimulante en algunos sectores laborales.

Además la facilidad de producción y su transporte, los insatisfactorios controles de los gobiernos o el poder adquisitivo de sus consumidores han hecho que el precio y la demanda de la cocaína se mantengan en el tiempo.

La droga es todo un imperio, un negocio como cualquier otro que permite que muchos se enriquezcan, monopolizando el mercado. Según se recoge en la obra de Tom Wainwright, Narconomics, la cadena de suministro del negocio de la droga a nivel mundial mueve aproximadamente 90.000 millones de dólares al año.

Con todo ello, el acceso a la cocaína parece más fácil que nunca, y es que a pesar que las circunstancias económicas son adversas, esta sustancia ha sabido mantenerse en el mercado estabilizando sus precios gracias precisamente a su alta producción.