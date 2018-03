RSS Petróleo

¿Les sorprende el reciente y contundente incremento en el precio del barril de petróleo? ¿No contaban con que la correlación entre la evolución de las bolsas y el precio del crudo se fuese deshaciendo a estas alturas? ¿Son conscientes de que, a pesar de que esta correlación haya disminuido, estamos hablando de la materia prima por antonomasia, con una fuerte influencia sobre las economías del planeta? ¿Se preguntan hasta dónde pueden llegar los precios del oro negro? No nos extraña en absoluto que se hagan ustedes estas preguntas, puesto que somos conscientes de lo que les preocupa la economía, y no olvidamos que estamos hablando de la materia prima más esencial para su funcionamiento. Y no sólo no nos extrañamos, sino que en este artículo vamos a darle respuestas a todas estas preguntas y a algunas más que puede ser que aún no se hayan planteado.