El récord de inmigración recibida de España en un solo gráfico

En las últimas décadas, España ha pasado de ser un país emisor de emigrantes a convertirse en uno de los principales destinos migratorios del mundo.

El fenómeno, que ha sido particularmente notable desde el año 2000, ha transformado el tejido social del país. Hoy, hablar de España es hablar de diversidad, integración y nuevos desafíos económicos y sociales.

Esta evolución no solo ha sido rápida, sino también profunda: según el Banco Mundial, España es el tercer país del mundo con mayor migración neta como proporción de su población, sólo por detrás de Australia y Canadá.

La comparativa es reveladora. En 1990, menos del 1% de los residentes en España eran extranjeros. En 2025, el 14% de los residentes son ciudadanos extranjeros y cerca del 20% de la población ha nacido fuera del país.

Además, uno de cada siete residentes de Madrid ha nacido en América Latina. Esta tendencia ha situado a España entre los líderes globales en acogida de inmigrantes, superando incluso a países tradicionalmente receptores como Estados Unidos, Reino Unido o Alemania.

La magnitud de esta transformación se refleja claramente en el gráfico elaborado a partir de datos del Banco Mundial. El análisis abarca el periodo 2000–2022 y mide la migración neta como proporción de la población total.

